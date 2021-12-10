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Настав час перемагати: де дивитися перше дербі Шевченка в Італії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 18:49
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У п'ятницю, 10 грудня, у 17 тур чемпіонату Італії відкриється поєдинком між Дженоа та Сампдорією. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті
Тренер Дженоа Андрій Шевченко
Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Зустріч Дженоа – Сампдорія пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Читайте також: Перше дербі Шевченка: прогноз коментатора на матч Дженоа – Сампдорія

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Де дивитись матч Дженоа – Сампдорія

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Андрія Шевченка знову чекає серйозне випробування у Серії А. Цього разу його команді протистоятиме Сампдорія – найважливіший суперник на внутрішній арені, тому вболівальники вже зовсім інакше реагуватимуть у разі чергової невдачі.

Та й відступати Шеві більше нема куди. У чотирьох матчах під керівництвом українця Дженоа заробив лише один бал, а у попередньому матчі проти Ювентуса "грифони" не завдали жодного удару!

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Сампдорія теж може похвалитися класними результатами. Два останні матчі в Серії А вони програли і лише на п'ять балів випереджають Дженоа.

Сьогодні букмекери вважають Сампдорію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу Роберто Д'Аверса – 2.39, на нічию – 3.15, на перемогу Дженоа – 3.35.

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