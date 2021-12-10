Настав час перемагати: де дивитися перше дербі Шевченка в Італії

Зустріч Дженоа – Сампдорія пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Читайте також: Перше дербі Шевченка: прогноз коментатора на матч Дженоа – Сампдорія
Де дивитись матч Дженоа – Сампдорія
- Megogo
- beIN Connect FRANCE
- beIN Sports France 7 HD max
- Blue Sport Events LIVE
- BT Sport 1 HD
- C Більше Fotboll HD
- C Більше Streaming Finland
- C Більше Streaming Sweden
- CBC Sport HD
- Cosmote Sport 2 HD
- DAZN 2 Bar Deutsch HD
- Eleven Sports 1 Poland HD
- Матч! Футбол 1 HD
- Ring Bulgaria HD
- S Sport 2 Turkey HD
- Sport 4 Israel HD
- Sport TV3 Portugal HD
- SuperSport Football HD
- TSN Malta 3 HD
Андрія Шевченка знову чекає серйозне випробування у Серії А. Цього разу його команді протистоятиме Сампдорія – найважливіший суперник на внутрішній арені, тому вболівальники вже зовсім інакше реагуватимуть у разі чергової невдачі.
Та й відступати Шеві більше нема куди. У чотирьох матчах під керівництвом українця Дженоа заробив лише один бал, а у попередньому матчі проти Ювентуса "грифони" не завдали жодного удару!
Сампдорія теж може похвалитися класними результатами. Два останні матчі в Серії А вони програли і лише на п'ять балів випереджають Дженоа.
Сьогодні букмекери вважають Сампдорію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу Роберто Д'Аверса – 2.39, на нічию – 3.15, на перемогу Дженоа – 3.35.