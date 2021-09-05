Петраков зробив висновки: сім гравців покинули збірну України після Франції

Головний тренер національної команди визначився зі складом на товариський матч проти Чехії, який відбудеться 8 вересня

П'ятову дали відпочити після двох матчів / Фото: Reuters

Збірна України завершила вересневий цикл відбору на ЧС-2022. Вчора наша команда зіграла внічию з Францією.

Реклама

Але відпочивати поки рано. За розкладом у нашої команди ще один матч – 8 вересня з Чехією. Товариська зустріч пройде в Пльзені.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після Франції зробив ротацію складу. Команду покинули сім гравців – Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний і Руслан Малиновський.

Замість них у збірну України викликали гравців з резервного списку – Юхима Коноплю з донецького Шахтаря, Владислава Кочергіна та Сергія Булецу з луганської Зорі.

Склад збірної України на товариський матч з Чехією.

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо). Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія). Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті). Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар).

Реклама

Огляд матчу Україна – Франція: