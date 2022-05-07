Зупиніть геноцид. Ярмоленко закликав світових лідерів врятувати людей із "Азовсталі"

У заблокованому Маріуполі російські війська продовжують штурм заводу "Азовсталь", де знаходяться сотні цивільних та поранених військових

Андрій Ярмоленко просить допомогти врятувати людей у Маріуполі / Фото: Getty Images

Рашисти цілодобово обстрілюють з усіх видів зброї територію заводу, не залишаючи шансів вижити людям, які там знаходяться.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до світових лідерів із закликом організувати зелений коридор для евакуації всіх, хто перебуває на "Азовсталі".

Реклама

"З корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків "Азовсталь", на якому знаходяться сотні цивільних (серед яких діти) та тисячі військових, серед яких 700 поранених , обстрілюються росіянами На заводі закінчується їжа, немає чистої води і дедалі менше вцілілих бомбосховищ. Щодня вмирають цивільні та військові.

Армія РФ зазнає втрат / Колаж "Сьогодні"

Українські військові готові здатися третій стороні та перебувати у цій країні до завершення війни. Просимо міжнародні організації та світових політиків та дипломатів тиснути на Путіна та сприяти організації зеленого коридору для всіх на "Азовсталі": цивільних, військових, поранених, убитих Це зупинить кровопролиття, геноцид та смерть", – сказав Ярмоленко у своєму Instagram.

Раніше директор донецького Шахтаря Даріо Срна розповів, як клуб у благодійному матчі підтримав героїв, які захищають Маріуполь. Гравці команди вийшли у футболках з написом WeAzovstal, щоб нагадати світові про героїв, які обороняють місто.

Реклама