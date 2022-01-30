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"Омікрон" у Ірини Морозюк: дружина екскапітана Динамо терпить моторошний біль

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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30 січня, 18:40
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Ірина Морозюк, яка нещодавно знову зійшлася зі своїм чоловіком екскапітаном Динамо Миколою Морозюком, поскаржилася на жахливий біль у ногах та руках
Ірина Морозюк: "Ні в кого зі знайомих такого не було"
Ірина Морозюк: "Ні в кого зі знайомих такого не було" / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами дружини Миколи Морозюка Ірини, що регулярно викладає відверті фото в соцмережах, у неї штам коронавірусу – "Омікрон".

"Друзі, хто хворів на цей "Омікрон"... Я не знаю, було це у вас чи ні, але у мене просто жахливо болять стопи, гомілкостопи і кисті рук. Так болять! Такі спазми. Легше стає, коли я їх занурюю" в гарячу воду. А потім одягаю теплі шкарпетки. Це трохи полегшує біль. Ні в кого зі знайомих такого не було, тільки в мене. Я цьому не дивуюсь, бо я ж Ірина Морозюк. У мене не може бути все як у людей" .

Ірина Морозюк
Ірина Морозюк / Фото: Instagram

"Жахливе відчуття – ніби у бабки крутить ноги. Навіть не крутить. А просто болять ноги", – розповіла у себе в сторіз Ірина Морозюк, показавши, як занурює свої ноги у ванній.

Це не перше захворювання на COVID-19 у Ірини Морозюк. Вона перенесла коронавірус ще навесні 2020 року. "У мене почало першити за грудиною і хотілося кашляти. Потім піднялася температура: не вище 37,5, але було дуже кепсько. Це тривало три дні, а на четвертий температура зникла і мені стало легше", – говорила тоді Ірина.

Ірина Морозюк завжди говорить, що думає
Ірина Морозюк завжди говорить, що думає / Фото: Instagram

Додамо, що її чоловік Микола Морозюк після трьох років у Туреччині нещодавно повернувся до України та уклав контракт із одеським Чорноморцем.

Микола та Ірина Морозюк знову разом
Микола та Ірина Морозюк знову разом / Фото: Instagram

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