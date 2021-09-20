Одного разу під Полтавою: кінь зупинив футбольний матч Україна – Італія

Відбірковий поєдинок Дефлімпійських ігор проходив в Полтавській області, судді двічі довелося зупиняти гру через появу тварин на полі

Ось такий гість прийшов на матч. Фото np.pl.ua

Два курйозних епізоди відбулися на відбірковому матчі Дефлімпійських ігор між збірними України та Італії.

Поєдинок проходив в селі Нижні Млини Полтавської області. І на нього прийшли подивитися не тільки вболівальники, але і місцева живність.

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По ходу зустрічі на поле вибігли дві собаки, яких насилу вдалося прогнати. Це сталося в кінці першого тайму.

А після перерви на поле вибіг кінь. З ним теж вдалося швидко впоратися.

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Що стосується результату матчу, то збірна України перемогла – 3:0.

Дефлімпійські ігри – спортивні змагання людей з порушеннями слуху. Перші пройшли в 1924 році в Парижі, і з цього моменту по теперішній час проводяться один раз на чотири роки, за винятком періоду Другої світової війни.

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Цього року змагання повинні були пройти в Бразилії, але через пандемію їх перенесли на травень 2022 року.

Раніше ми писали, що турецький пес перервав поєдинок за участю "Дніпра-1": тварину довелося виносити з поля на руках. Контрольний поєдинок був зупинений на деякий час.