Нічого людського. Клуб УПЛ кинув своїх футболістів із початком війни

Гравець чернігівської Десни розповів, як керівництво залишило їх ні з чим на зборах у Туреччині

Ігор Литовка / Фото: FootBoom

Феномен скандальної Десни нікуди не зник із початком військової агресії Росії в Україні. Гравці команди з Чернігова були просто в люті після заяв керівництва клубу.



Першим заговорив про внутрішні справи клубу основний голкіпер Ігор Литовка:

"Ми після зборів сиділи в Туреччині. Нам дохідливо сказали, що за готель ніхто не платитиме. Ніхто взагалі не дасть жодних грошей. Сказали, що якщо є варіант, то сидіть за свої чи летіть, куди хочете, скажімо так. Декому організували квитки до Румунії. Ми долетіли туди, там нам допомогли волонтери. Розмістили нас у хостелі, годували, а потім організували автобус до Польщі. Там мешкає моя сестра. Їхали 30-32 години. Зрештою дісталися Польщі. Хтось вийшов до Кракова, а ми з деякими хлопцями поїхали до Варшави."

Також Ігор Литовка розповів, як після цього рятував родичів та дружину, яка народила вже під час війни (27 лютого 2022 року) доньку:

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"Потім моя дружина зусиллями друзів, батьків та всіх, хто допомагав, разом зі своєю сестрою та двома немовлятами перетнули кордон у Чернівцях з Румунією, і я з чоловіком моєї сестри поїхав із Варшави забирати їх на машині."

Від війни та постійних обстрілом Чернігова постраждав і стадіон імені Гагаріна, де Десна проводила домашні матчі Відновити арену в колишньому вигляді вже неможливо.