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Неймар намагався поцілувати суперника під час матчу (фото)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 жовтня, 21:27
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Зірка борної Бразилії Неймар здивував своєю поведінкою під час матчу проти Колумбії в відборі на ЧС-2022. Бразилець намагався поцілувати опонента прямо на полі!
Неймар намагався залагодити конфлікт поцілунком
Неймар намагався залагодити конфлікт поцілунком / Фото: Twitter

Під час поєдинку у Неймара відбувся невеликий конфлікт з колумбійським захисником Еррі Міною.

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Міна висловлював бразильцеві претензії, а той у відповідь спробував його поцілувати. Колумбієць так сторопів, що забув, про що сперечався з суперником.

Сам же поєдинок Колумбія – Бразилія завершився нульовою нічиєю. Бразилія вперше втратила очки у відборі на ЧС-2022. Проте, Неймар і компанія впевнено очолюють турнірну таблицю відбору в зоні КОНМЕБОЛ.

Колумбія йде на п'ятому місці, яке дозволить команді зіграти в стикових матчах за право поїхати на мундіаль в Катар. Втім, колумбійці ще можуть поліпшити своє становище, адже від третього рядка їх відділяє лише один бал.

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