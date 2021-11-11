Не втримали перемогу. Україна втратила дорогоцінні очки у Македонії

Молодіжна збірна України поділила очки із командою Північної Македонії у відборі на Євро-2023

Збірна України U-21 / Фото: УАФ

Сьогодні, 11 листопада, збірна України U-21 провела свій п'ятий матч у відбірному раунді на чемпіонат Європи-2023. Суперником наших хлопців була команда Північної Македонії.

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Перший тайм пройшов за повної переваги підопічних Руслана Ротаня. За перші 45 хвилин матчу балканці не змогли завдати жодного удару у напрямку воріт Трубіна. У "жовто-синіх" хороші моменти забити гол мав вінгер Шахтаря Михайло Мудрик.

Але героєм першої половини гри став динамівець Олександр Сирота, який на 43-й хвилині замкнув подачу з кутового Мудрика.

Після перерви активніше заграли македонці. На 58-й хвилині зустрічі вони зловили на помилці українських футболістів. Сирота помилився з передачею на Батагова, м'яч перехопили македонці і реалізували вихід віч-на-віч.

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В решту часу обидві команди мали шанси забити гол, але ближчими до успіху були українці. Вже у компенсований час Бондаренко влучив у поперечину. Підсумок зустрічі – 1:1.

Українська команда реально могла розраховувати на виїзну перемогу, але в результаті змушена була задовольнятися одним балом.

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Відбір на молодіжний Євро-2023.

Північна Македонія U-21 – Україна U-21 – 1:1

Голи: Гроздановський (58) – Сирота (43)

Північна Македонія U-21: Денковськи, Хайдарі, Манєв, Младенівськи, Антовськи (Воша, 73), Алі (Тодоровськи, 90+5), Фазлагіч, Шейї, Гроздановськи (Рамадані, 73), Гьоргієвськи (Ілієвськи, 54), Рустемівськи (Станковськи)

Україна U-21: Трубін, Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Криськів (Желiзко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефіренко, 86), В'юнник (Ванат, 70)

Після п'яти зіграних поєдинків збірна України U-21 набрала 10 очок і продовжує утримувати друге місце в турнірній таблиці групи Н.

Свій наступний матч команда Руслана Ротаня проведе 16 листопада у Львові проти Сербії.