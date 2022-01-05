На замітку Петракову: українець перейшов у найкращий клуб Чехії

Гравець молодіжної збірної України Максим Таловєров підписав контракт із празькою Славією

Максим Таловєров - гравець Славії / Фото: офіційний сайт "Славія"

Контракт 21-річного центрального захисника розрахований до 31 грудня 2026 року. Сума трансферу футболіста становила 500 тисяч євро, за даними сайту Transfermarkt.

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" Це новий виклик у моїй кар'єрі, дуже важливий крок до поставленої мети. Сподіваюся, що зараз буде значно вища увага українських вболівальників до чемпіонату Чехії, адже це дуже цікавий чемпіонат та динамічний футбол", – сказав Таловєров у коментарі Sportarena.

Maksym Talovjerov se sthuje z jihu ech do kádru uadujúceho majstra pic.twitter.com/gOZugHcvWC - FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) January 5, 2022

Максим Таловєров – вихованець академії донецького Шахтаря. Виступав за юнацькі команди київського Арсеналу та донецького Олімпіку. А у 2019 році талановитий футболіст переїхав до чемпіонату Чехії, де виступав за Динамо Чеське Будейовіце.

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У складі першої команди Максим зіграв 50 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Празька Славія очолює турнірну таблицю чемпіонату Чехії. "Червоно-білі" у лютому зіграють із турецьким Фенербахче у Лізі конференцій.

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Зазначимо, що Максим Таловєров – гравець молодіжної збірної України, у складі якої зіграв 7 поєдинків

Додамо, що у Славії вже виступає гравець збірної України Тарас Качараба, на якого взимку була низка претендентів із Бундесліги.