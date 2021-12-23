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Магія Клоппа. Ліверпуль здійснив неймовірний камбек у Кубку ліги

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 грудня, 09:47
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Команда Юргена Клоппа у драматичному матчі Кубка ліги обіграла Лестер та вийшла у півфінал турніру
Ліверпуль у неймовірному поєдинку обіграв Лестер і вийшов у півфінал Кубка ліги
Ліверпуль у неймовірному поєдинку обіграв Лестер і вийшов у півфінал Кубка ліги / Фото: Reuters

У середу, 22 грудня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі відбувся матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, у якому "червоні" приймали Лестер.

Вже на 13-у хвилину зустрічі Ліверпуль "горів" 0:2, після точних ударів форварда "лис" Джеймі Варді. За кілька хвилин відставання в рахунку скоротив гравець "червоних" Окслейд-Чемберлен.

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Але на 33-й хвилині матчу півзахисник Лестера Меддісон забив третій гол у ворота Ліверпуля.

У другому таймі Юргену Клоппу довелося терміново рятувати поєдинок і після перерви він випустив трьох "свіжих" футболістів.

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"Шокова терапія" німецького наставника принесла свій результат. На 68-й хвилині матчу Діогу Жога, який вийшов на заміну, скоротив відставання в рахунку до 2:3.

А на 5-й доданій хвилині забив гравець Ліверпуля Мінаміно і рахунок став рівним – 3:3.

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У серії післяматчевих пенальті удача була на боці підопічних Юргена Клоппа – 5:4.

Лестер залишає турнір, а Ліверпуль продовжить боротьбу за престижний трофей.

Англія – Кубок ліги. 1/4 фіналу

Ліверпуль – Лестер – 3:3 (5:4 за пін.)

Голи: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Мінаміно, 90+5 – Варді, 9, 13, Меддісон, 33

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