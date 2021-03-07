Хто переможе в дербі Мадрида? Версія коментатора Кирила Круторогова

Сьогодні в Іспанії буде зіграний один з центральних поєдинків чемпіонату – мадридське дербі. Свій прогноз на гру дав футбольний коментатор Кирило Круторогов.

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"Атлетіко" – "Реал" дивитися онлайн трансляцію

"Атлетіко" Мадрид – "Реал" Мадрид

Ла Ліга, 7 березня, неділя, о 17:15, Мегого

"Матрацники" не кращим чином провели останні пару тижнів. Зіграли внічию з "Леванте" (1:1), а потім програли їм (0:2) в чемпіонаті, поступилися "Челсі" в Лізі чемпіонів (0:1) і обіграли "Вільярреал" (2:0). Тільки завдяки не найкращій формі конкурентів їх перевага в боротьбі за чемпіонство ніяк не змінилася – "Атлетіко" перший, з відривом від "Барселони" і "Реала" на 5 очок і грою в запасі.

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Цікаво, що команда Сімеоне не перемагала в десяти останніх дербі Мадрида, програвши за цей період чотири рази. Через травми їм не допоможуть Хіменес і Карраско, інші в строю.

"Атлетіко" – "Реал": де дивитися трансляцію матчу

"Реал" не програє в шести матчах всіх турнірів, але нічиєю з "Реал Сосьєдад" (1:1) перервав чотирьохматчеву переможну серію без пропущених голів. На виїзді в рамках Прімери команда Зідана не програвала вісім матчів поспіль. Їх лазарет трохи спорожнів, але все ще тренерський штаб "вершкових" не розраховує на Рамоса, Мілітао, Карвахаля, Азара і Маріано Діаса.

ПРОГНОЗ. Феєрії чекати не варто, команди налаштуються на тонке тактичне протистояння. Думаю, голів в першому таймі не буде. "Реал" ніяк не влаштує нічия, вони повинні налаштовуватися тільки на перемогу для скорочення відставання. Також можна спробувати "Атлетіко" не програє і "тотал" менше 2,5 голів.

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