Книги для майбутніх мам: порада від дружини гравця збірної України

Півзахисник збірної України та польської Легії Ігор Харатін незабаром стане батьком.
Його дружина Карина порадила книги для майбутніх мам, які сама прочитала.
ТОП-5 книг від Карини Харатін:
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- "Я вагітна, що робити?" – О. Білоконь.
- "Таємна опора" – Л. Петрановська.
- "Після трьох уже пізно" – Масар Ібука.
- "Початок життя вашої дитини" – Є. Комаровський.
- "Як шкода, що мої батьки про це не знали" – Філіппа Перрі.
Схоже, Карина зараз не в зимовій Польщі, а в теплому Дубаї. Тому що в її Instagram багато фотографій із Еміратів.
Додамо, що ексгравець Динамо та Зорі Ігор Харатін з Кариною не так давно відсвяткували у Києві розкішне весілля.