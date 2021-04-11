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Кожен другий рік – чемпіон! Олімпіакос достроково взяв титул

11 квітня, 23:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Клуб з Пірея – найтитулованіший в Греції

У матчі 29-го туру чемпіонату Греції Олімпіакос обіграв Панатінаїкос – 3:1 і став недосяжним в турнірній таблиці. Отже, клуб з Пірея достроково виграв національний чемпіонат.

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Олімпіакос був заснований в 1925 році. Вперше став чемпіоном Греції в 1931-м і за 90 років 46 разів брав чемпіонський трофей! Він найтитулованіший клуб Греції.

До речі, свого часу за Олімпіакос грали українці Олег Протасов і Геннадій Литовченко. А керував клубом Олег Блохін.

Рік тому з'явилася інформація, що Олімпіакос може бути покараний і понижений в класі за договірний матч, який відбувся в 2015 році. За інформацією Ekathimerini, п'ять років тому пірейська команда виграла у Атромітоса з рахунком 2:1, але такий підсумок чомусь вважають підозрілим.

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Олімпіакос чемпіонат Греції
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