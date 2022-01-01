Як Зеленський: Блохін пожартував у новорічному зверненні до українців

Володар "Золотого м'яча"-1975, колишній тренер збірної України та Динамо Олег Блохін побажав співвітчизникам хворіти, але не ковідом

Олег Блохин / Фото: Instagram

Олег Блохін привітав фоловерів зі свого будинку – на тлі ялинки та картини з венеціанськими мотивами.

Nfrbv домашнім легендарного Блохіна публіка, мабуть, ще не бачила.

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"Любі друзі! Вітаю вас із Новим роком. Бажаю здоров'я, сімейного затишку, тепла в домі. Не хворійте на ковід, хворійте на футбол", – пожартував у Instagram 69-річний Блохін із елегантними окулярами на переніссі.

Нагадаємо, що не обійшлося без жартів і в новорічному привітанні Володимира Зеленського. За словами президента країни, наші футболісти програли Англії у 1/4 Євро лише тому, що "не бажали зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером".