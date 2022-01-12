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Інтер – Ювентус: онлайн матчу за Суперкубок Італії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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12 січня, 14:24
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У середу, 12 січня, у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбудеться матч за Суперкубок Італії: Інтер зустрінеться із Ювентусом. Стежте за матчем за допомогою нашого онлайну

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі з детальним описом усіх ключових моментів.

Трансляція матчу
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ОНЛАЙН ІНТЕР – ЮВЕНТУС

Традиційно Суперкубок Італії розіграє між собою чемпіон країни Інтер та володар національного Кубка Ювентус. Втім, вперше за довгий час як чемпіон виступає не Юве.

Читайте також: Інтер не залишить шансів Ювентусу: чого чекати від Суперкубку Італії

Інтер же боротиметься за Суперкубок уперше з 2011 року. А загалом у колекції "синьо-чорних" п'ять перемог у турнірі. Ювентус лідирує за цим показником – у них дев'ять трофеїв.

Історія протистояння

Суперництво Ювентуса та Інтера настільки грандіозне, що його прозвали дербі усі Італії. Ювентус має переважну перевагу в історії очних матчів. Інтер обігравав Юве майже рік тому, а перед цим ще в 2016 році.

Цього сезону команди зустрічалися в Серії А на цьому ж стадіоні і тоді розійшлися миром 1:1.

Форма команд

Інтер має вражаючу статистку із 12 матчів без поразок у Серії А. Востаннє команда Сімоне Індзагі програвала у внутрішньому чемпіонаті у жовтні минулого року. Була ще поразка від Реала у останньому турі Ліги чемпіонів, але цей матч уже нічого не вирішував.

У Ювентуса ситуація не така райдужна. Туринці не програють з кінця листопада, але стабільності команді Массіміліано Алегрі поки не вистачає. У попередньому турі Юве обіграв Рому, але раніше втратив очки з Венецією.

Слова перед матчем

Сімоне Індзагі : "Це фінал, і в таких іграх немає фаворитів. Ювентус не програвав у останніх восьми матчах, і в неділю вони зробили щось екстраординарне

Вони звикли грати у фіналах, у них є досвідчені гравці, але зараз ми переживаємо добрий момент.

Сімоне Індзагі. Фото: Reuters

Массіміліано Алегрі : "Ми повинні додавати. Інтер – міцна команда, і нам потрібно вичавити максимум із кожного епізоду. Ми повинні виграти гру та стати більш згуртованою командою.

Все може статися в одноматчевому протистоянні, але лігу зазвичай виграє найкраща команда. Ми маємо наздогнати тих, хто нагорі турнірної таблиці, і тоді подивимося, чи зможемо ми поборотися за титул наступного сезону".

Массіміліано Алегрі. Фото: Reuters

Котирування букмекерів

Аналітики вважають Інтер великим фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі в основний час – 1.75, на нічию – 3.80, на перемогу Ювентуса – 4.90.

Котирування на перемогу будь-яким результатом, а у нас, нагадаємо, може бути додатковий час та серія пенальті, наступні:

  • Інтер – 1.39
  • Ювентус – 3.20

Де дивитись

Поєдинок Інтер – Ювентус у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1", доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Пряма трансляція розпочнеться о 22:00.

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