Гравці ПСЖ та Ліверпуля подарували Сенегалу фінал на Кубку Африки

На Кубку Африки визначився перший фіналіст – збірна Сенегалу, яка у півфінальному матчі обіграла Буркіна-Фасо з рахунком 3:1

Футболісти збірної Буркіна-Фасо не змогли утримати Садіо Мане / Фото: Reuters

У першому півфінальному матчі Кубка африканських націй зустрічалися збірні Буркіна-Фасо та Сенегалу.

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Розв'язка у матчі відбулася у другому таймі. На 70-й хвилині зустрічі захисник ПСЖ Абу Діалло відкрив рахунок у матчі.

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Через шість хвилин одноклубник Діалло Ідрисса Гуйє відправив другий м'яч у сітку воріт збірної Буркіна-Фасо.

"Жеребці", як називають збірну Буркіна-Фасо, зуміли скоротити розрив у рахунку зусиллями Ібрахім Туре. Але за три хвилини до кінця зустрічі вінгер Ліверпуля Садіо Мане зняв усі питання про переможця матчу.

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Кубок африканських націй

1/2 фіналу, 2 лютого

Буркіна-Фасо – Сенегал – 1:3

Голи: Туре, 82 – Діалло, 70, Гуйє, 76, Мане, 87.

Підсумковий рахунок 3:1 подарував Сенегалу путівку у фінал Кубка Африки, а збірна Буркіна-Фасо спробує здобути бронзові медалі турніру у матчі за третє місце.

Суперник Сенегалу визначиться у парі Камерун – Єгипет, що відбудеться 3 лютого. Фінал та матч за бронзу заплановано на 6 лютого.