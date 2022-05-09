Гравці Динамо та Шахтаря створили шедевр у Бразилії (відео)

Карлос Де Пена виконав гольову передачу на Вітао, який забив свій перший гол за Інтернасьональ у бразильській першості

А ще недавно Вітао та Де Пена грали в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У чемпіонаті Бразилії з футболу зустрічалися Жувентуде та Інтернасьональ. Поєдинок завершився з рахунком – 1:1. У гостей чудово спрацювала зв'язка з гравців Динамо та Шахтаря.

Динамівець Карлос Де Пена виконав подачу зі штрафного, яку замкнув "гірник" Вітао. Обидва футболісти покинули Україну після початку війни.

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"Eu até ja fiz café...."



E fez gol tambiénm! VITÃO É NOME DELE!



De Pena capricha на cobrança de falta e Vitão balance a rede! #ColoradoJogaJunto pic.twitter.com/NxXkyOiAgP - Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 8, 2022

Цікаво, що у другому таймі на полі з'явився ще один відомий гравець Шахтаря – Алан Патрік. Він також виступає за Інтернасьональ. І відзначився небезпечним штрафним.

#JUVxINT | | 2T | 50' – Milagre do goleiro! Alan Patrick bate falta no ângulo, mas César busca ela. #ColoradoJogaJunto



https://t.co/nuW2tV5QVapic.twitter.com/gwI772hoA7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 8, 2022

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Однак це не особливо допомагає клубу, у чемпіонаті Бразилії Інтернасьонал йде на восьмому місці.

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