Гравці Динамо та Шахтаря створили шедевр у Бразилії (відео)

У чемпіонаті Бразилії з футболу зустрічалися Жувентуде та Інтернасьональ. Поєдинок завершився з рахунком – 1:1. У гостей чудово спрацювала зв'язка з гравців Динамо та Шахтаря.
Динамівець Карлос Де Пена виконав подачу зі штрафного, яку замкнув "гірник" Вітао. Обидва футболісти покинули Україну після початку війни.
"Eu até ja fiz café...."- Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 8, 2022
E fez gol tambiénm! VITÃO É NOME DELE!
De Pena capricha на cobrança de falta e Vitão balance a rede! #ColoradoJogaJunto pic.twitter.com/NxXkyOiAgP
Цікаво, що у другому таймі на полі з'явився ще один відомий гравець Шахтаря – Алан Патрік. Він також виступає за Інтернасьональ. І відзначився небезпечним штрафним.
#JUVxINT | | 2T | 50' – Milagre do goleiro! Alan Patrick bate falta no ângulo, mas César busca ela. #ColoradoJogaJunto— Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 8, 2022
https://t.co/nuW2tV5QVapic.twitter.com/gwI772hoA7
Однак це не особливо допомагає клубу, у чемпіонаті Бразилії Інтернасьонал йде на восьмому місці.
Раніше ми писали, що грузинський коментатор не дотримав емоцій у прямому ефірі та крикнув: "Слава Україні!"