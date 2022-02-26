Гендиректор Шахтаря: Найбільшою буде перемога у цій війні за незалежність України

Сергій Палкін заявив, що Шахтар шукає варіанти для евакуації легіонерів та їхніх сімей. Також він закликав футбольні клуби Європи та УЄФА надати максимальну підтримку Україні.
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"У країні війна. Росія здійснила масштабне вторгнення в Україну. Гинуть люди. Немає слів, щоб описати те, що відбувається. Світова спільнота має зупинити це якнайшвидше, – заявив генеральний директор "гірників" у коментарі офіційному сайту Шахтаря. – Я закликаю клуби, з якими ми грали, а це більшість топових команд Європи, УЄФА, десятки мільйонів уболівальників надати на своєму рівні максимальну підтримку Україні. Ця війна стосується кожного європейця сьогодні. Тільки об'єднавши сили, ми можемо перемогти це божевілля. Я вірю, що разом ми вистоїмо та переможемо. Я багато пережив яскравих моментів із Шахтарем, але для мене особисто найбільшою перемогою у житті буде перемога у цій війні за незалежність України".
"Щодо ситуації в клубі. Я перебуваю в Києві. Більшість гравців та тренерів із сім'ями перебувають у Києві. Ми намагаємося знайти варіанти, як евакуювати наших іноземців та їхні сім'ї. Як я знаю, Соломон та Тете перебувають вже за межами України", – сказав Палкін.
"Співробітники клубу – у своїх оселях, у бомбосховищах, підвалах, у метро. Там, де безпечніше. Якщо є можливість – евакуюють сім'ї".
"Наразі, за наявними даними, якихось постраждалих серед співробітників та їхніх сімей немає. Намагаємося підтримувати комунікації всередині, обмінюємося інформацією, підтримуємо один одного".
"Усі наші думки сьогодні – про закінчення цієї шаленої війни. Про українських воїнів, про тих, хто захищає нашу країну та її право на суверенітет та незалежність. Вірю, разом ми переможемо!" – додав генеральний директор Шахтаря.
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