Футбольний клуб відмовився від гравця через помилку в Wikipedia

Данський захисник Мадс Фенгер зіштовхнувся з незвичайною ситуацією під час пошуку нового клубу. З футболістом відмовилися підписати контракт через помилку в Wikipedia

Мадс Фенгер упустив вигідний контракт через помилку в Wikipedia / Фото: Колаж: Сьогодні

2017 року на Фенгера, який виступав за рідний Раннерс уже протягом восьми років, вийшов бельгійський Зюлте-Варегем.

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Скаути тривалий час стежили за гравцем та запевнили керівництво бельгійців, що саме він допоможе клубу боротися за єврокубки.

Футболіст разом із агентом вирушив до Бельгії для проходження медогляду та укладання контакту, але вже на місці зіткнулися з незвичайною ситуацією.

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"Це був класичний медичний огляд. Вимірювання росту, ваги, пульсу, інших стандартних моментів... Але щось пішло не так. Ми почули, що лікар комусь дзвонить і говорить щось незрозумілою нам мовою. Продовжуючи щось обговорювати з кимось по телефону, лікар кілька разів перепитує Мадса, який у нього зріст. Фенгер каже: "184 або 183 см, ви ж виміряли його кілька разів буквально хвилину тому". Лікар тільки кивав і продовжував невдоволено говорити телефоном", – згадував агент Бах Лунд, якого цитує Footboom.

Після цього футболісту влаштували зустріч із головним тренером, він сфотографувався з клубною футболкою, але підписувати контракт одна зі сторін не поспішала.

Як пояснили в клубі, зараз відсутній президент, а без нього нема кому поставити підпис. Агента та гравця заспокоювали, мовляв, це нормальна практика в Бельгії, повертайтеся додому, ми невдовзі зв'яжемося з вами.

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Через тиждень Зюлте-Варегем надіслав електронного листа агенту, де повідомив, що передумав укладати контракт із неймовірної причини.

"Начебто у них завжди було відчуття, що у Мадса зріст 186 см, тому що так зазначено у Вікіпедії та деяких статистичних сайтах, які звідти ж беруть інформацію. Клубний лікар кілька разів вимірював зріст Фенгера, і щоразу у нього виходило 183 сантиметри", – додав агент.

Цікаво, що зріст Фенгера вказано 185 см, але лише у франкомовній версії Wikipedia (і в українській, до речі), а в данській та англійській все правильно – 183 см.

Зрештою Зюлте-Варегема взяв захисника вище, а Фенгер перейшов у шведський Хаммарбю, де виступає досі.