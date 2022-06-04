Це вам не Євробачення! В Уельсі закликали не жаліти Україну

У неділю збірна України зіграє з Уельсом матч за вихід на чемпіонат світу. Напередодні у розташування нашої команди прибув легіонер із Бордо.
Колишній футболіст збірної Уельсу Баррі Хорн розповідаючи про майбутній поєдинок, закликав своїх співвітчизником не жаліти українську команду лише через те, що в країні йде війна.
Це не пісенний конкурс Євробачення. Місця на чемпіонаті світу не визначаються всенародним голосуванням. Якби я грав, моє мислення було б простим: я хотів би перемогти їх.
Це – спорт. Я потискував суперникам руки, бажав їм всього найкращого, а потім грав у справжній футбол без пощади.
Я не був здивований, що Україна обіграла Шотландію, бо мають кілька дуже хороших гравців.
Але право на участь у чемпіонаті світу має бути отримане на полі, а не на почуттях чи симпатіях.
Переконаний, що ми вчинимо правильно, і цього разу я впевнений у результаті", – цитує Хорна Mirror.
Україна зіграє із Уельсом 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.