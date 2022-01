Екс-гравець Шахтаря стане помічником Шевченка у збірній Польщі

Український наставник незабаром може очолити збірну Польщу. Полякам потрібен наставник, який виведе їхню збірну на ЧС-2022.

За даними польського журналіста Романа Колтона, асистентом Андрія Шевченка у Кадрі буде колишній гравець донецького Шахтаря Маріуш Левандовський.

Sysz, e gdyby udao si wypracowa porozumenie z Andrjem Szewcznk, to do sztabu trafi Lewandowski, Mariusz Lewandowski... Szewa pod lup Marka Marciniaka @MartiLepa @PrawdaFutbolu na YT link do godzinnej rozmowy https://t.co/t6c8EL4NT8