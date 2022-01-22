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Расинг ФК Юнион Люксембург

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Динамо – Расінг Юніон: онлайн-трансляція матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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22 січня, 16:02
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На тренувальному зборі в Іспанії київське Динамо проведе товариський матч із люксембурзьким клубом Расінг Юніон. Слідкувати за поєдинком можна за допомогою нашої онлайн-трансляції

У суботу, 22 січня, київське Динамо проведе другий контрольний матч на зборі в Іспанії. Початок поєдинку о 18:00.

Ми проведемо онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів та відео голів.

ОНЛАЙН ДИНАМО – РАСИНГ ЮНІОН

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ЩО ВІДОМО ПРО СУПЕРНИКА

Расінг Юніон – представляє чемпіонат Люксембургу. Клуб було створено у 2005 році шляхом об'єднання трьох клубів: Спора, Юніон, Альянс 01.

У поточному чемпіонаті команда йде на п'ятому місці в турнірній таблиці, після 15-ти зіграних турів.

Найвище досягнення команди у чемпіонатах Люксембургу – срібло сезону 2007/08 та Кубок Люксембургу у 2017/18.

Тренує команду місцевий спеціаліст Жефф Сайбене, який більшу частину своєї кар'єри провів у Швейцарії.

ДИНАМО НА ЗБОРАХ

Кияни вирушили на тренувальний збір до Іспанії 17 січня. Команда Луческу планує провести чотири спаринги на першому зборі.

Учора київське "Динамо" провело перший контрольний матч на тренувальному зборі в Іспанії. "Біло-сині" розгромили місцевий клуб Атлетіко Пульпіленьйо (4:0) із четвертого за силою дивізіону країни.

Незважаючи на статус суперника, кияни змогли розмочити рахунок лише після перерви. У другому таймі точними ударами відзначилися Віктор Циганков (двічі), Карлос Де Пена та Віталій Буяльський.

Тим часом півзахисник київського Динамо Богдан Леднєв на правах оренди перейшов до угорської Фехервар. Угода між клубами розрахована на 1 рік.

Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо – 4:0
Голи: Циганков (66, 77), Де Пена (76) Буяльський (87)

Динамо (1 тайм): Бойка, Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубінчак (Вівчаренко, 42), Сидорчук, Шепелєв, Гармаш, Антюх, Вербич, Супряга

Динамо (2 тайми): Моргун, Тимчик, Біль, Сирота, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Кулач

Дивіться як Динамо обіграло Атлетіко Пульпіленьйо

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