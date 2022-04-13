Динамо несподівано відреагувало на арешт колишнього віцепрезидента клубу

У вівторок, 12 квітня, СБУ затримала кума Путіна Віктора Медведчука.
Офіційна сторінка Динамо в Instagram радісно відреагувала на арешт проросійського політика.
Київський клуб зробив репост зі сторінки Володимира Зеленського, який заявив про затримання голови партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. На цю подію Динамо відреагувало смайлами з оплесками, святкуванням та прапором України.
Далі по темі
Зазначимо, Віктор Медведчук є давнім соратником колишнього президента Динамо Григорія Суркіса. На початку 90-х Медведчук був одним із співзасновників АТ Динамо Київ та обіймав посаду першого віцепрезидента Динамо.
Раніше колишній нападник Динамо та футбольний експерт Віктор Леоненко заявив про швидку націоналізацію Динамо Київ – його нібито заберуть у братів Суркісів.