Динамо несподівано відреагувало на арешт колишнього віцепрезидента клубу

Одіозний політик Віктор Медведчук втратив не лише свободу, а й повагу столичної команди

Віктор Медведчук – давній соратник Григорія Суркіса / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 12 квітня, СБУ затримала кума Путіна Віктора Медведчука.

Офіційна сторінка Динамо в Instagram радісно відреагувала на арешт проросійського політика.

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Київський клуб зробив репост зі сторінки Володимира Зеленського, який заявив про затримання голови партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. На цю подію Динамо відреагувало смайлами з оплесками, святкуванням та прапором України.

Зазначимо, Віктор Медведчук є давнім соратником колишнього президента Динамо Григорія Суркіса. На початку 90-х Медведчук був одним із співзасновників АТ Динамо Київ та обіймав посаду першого віцепрезидента Динамо.

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Раніше колишній нападник Динамо та футбольний експерт Віктор Леоненко заявив про швидку націоналізацію Динамо Київ – його нібито заберуть у братів Суркісів.

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