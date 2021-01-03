Дівчат не пускав, але вони кричали: футболіст "МанСіті" влаштував скандальну вечірку

Незважаючи на спалах коронавірусу в "Манчестер Сіті", захисник команди Бенжамен Менді все-таки влаштував вечірку в своєму будинку на Новий рік. Футболіст не став заперечувати і визнав, що, можливо, порушив правила, запросивши в будинок не тільки членів сім'ї, а й кількох друзів. Однак Менді відмовився вибачатися за свою витівку.

Реклама

Французький футболіст розповів, що на вечірці були присутні його дівчина, племінниця і племінник, які живуть разом з ним. Хоча також визнав, що там були приятель його дівчини, а також шеф-кухар і ще один хлопець. При цьому під час вечірки Менді написав в Twitter звернення до людей і закликав проявляти обережність: "З Новим роком. Подбайте про себе".

/ Фото: Instagram

Реклама

Однак The Sun опублікувало фото, на яких видно, як три дівчини їдуть з дому Менді о 6 ранку. А ще три дівчини були помічені біля його будинку о 7:45. Деякі з них тримали золоті повітряні кулі, як ті, що бачили в сторіс Менді. При цьому сам футболіст наполягає, що не пускав дівчат до свого будинку.

Читайте також: Гравець "Манчестер Сіті" ошелешив журналістів своїм нарядом під час інтерв'ю

Тим часом місцевий житель сказав про святкування Менді: "З будинку доносився сильний шум, можна було чути, як дівчата кричать і веселяться. Опівночі був абсолютно грандіозний феєрверк. Це мало коштувати цілу дуже дорого і тривало не менше десяти хвилин".

Раніше ми писали, що футболіст "МанСіті" може втратити спорткара за 475 тисяч.

Дивіться видалення Менді в "Монако"

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама