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Дівчат не пускав, але вони кричали: футболіст "МанСіті" влаштував скандальну вечірку

3 січня, 10:02

Олена Павлова Олена Павлова

Гравець визнав, що порушив правила, запросивши в будинок не тільки членів сім'ї, а й кількох друзів

Незважаючи на спалах коронавірусу в "Манчестер Сіті", захисник команди Бенжамен Менді все-таки влаштував вечірку в своєму будинку на Новий рік. Футболіст не став заперечувати і визнав, що, можливо, порушив правила, запросивши в будинок не тільки членів сім'ї, а й кількох друзів. Однак Менді відмовився вибачатися за свою витівку.

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Французький футболіст розповів, що на вечірці були присутні його дівчина, племінниця і племінник, які живуть разом з ним. Хоча також визнав, що там були приятель його дівчини, а також шеф-кухар і ще один хлопець. При цьому під час вечірки Менді написав в Twitter звернення до людей і закликав проявляти обережність: "З Новим роком. Подбайте про себе".

/ Фото: Instagram

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Однак The Sun опублікувало фото, на яких видно, як три дівчини їдуть з дому Менді о 6 ранку. А ще три дівчини були помічені біля його будинку о 7:45. Деякі з них тримали золоті повітряні кулі, як ті, що бачили в сторіс Менді. При цьому сам футболіст наполягає, що не пускав дівчат до свого будинку.

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Тим часом місцевий житель сказав про святкування Менді: "З будинку доносився сильний шум, можна було чути, як дівчата кричать і веселяться. Опівночі був абсолютно грандіозний феєрверк. Це мало коштувати цілу дуже дорого і тривало не менше десяти хвилин".

Раніше ми писали, що футболіст "МанСіті" може втратити спорткара за 475 тисяч.

Дивіться видалення Менді в "Монако"

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