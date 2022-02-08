Дитячий садок! Коноплянка осідлав чоловіка у спортзалі

Український футболіст Євген Коноплянка має вперто тренуватися, щоб швидше знайти собі нову команду, але натомість перетворює тренування на цирк

Коноплянка підтримує форму самостійно / Фото: Instagram

Колишній лідер збірної України не потрібен Шахтарю, тому навіть не поїхав із командою на збір. Конопляні надали можливість самому знайти собі нову команду.

Агенти Євгена вели переговори з австрійським ЛАСКом, але варіант зірвався в останній момент. Також говорили про інтерес із Туреччини та Дніпра-1.

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Поки що ж Коноплянка підтримує форму у тренажерному залі. Нещодавно він показав кілька вправ.

Але натомість Коноплянка не забуває веселитися. Під час одного із занять футболіст осідлав свого партнера з тренування.

"З такими атракціонами я готовий по 4 тренування на день проводити", – ділиться враженнями Коно.

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Євген Коноплянка: