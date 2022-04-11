Навіть Бандері сподобалося: український військовий став героєм TikTok (відео)

Захисник України показав футбольний майстер-клас для дітей зі Львова та виконав один із найкрутіших фінтів із м'ячем

Український військовий пофінтив біля пам'ятника Степану Бандері

Війна Росії проти України згуртувала наш народ навколо армії. Люди різних професій стали записуватися до лав територіальної оборони або навіть Збройних сил України.

Захисники дають гідну відсіч окупантам, знищивши майже 20 тисяч російських загарбників. При цьому військові не забувають перевести дух і відпочивати від щоденної рутини.

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Днями у Львові до об'єктивів камер потрапив цікавий момент, як український військовий пограв із дітьми у футбол на тлі пам'ятника Степану Бандері. Хлопець показав майстер-клас, понабивавши м'яч та виконавши "фінт Роналдіньо".

Зазначимо, що професійний футбол в Україні на паузі. УПЛ призупинений, а збірна свій поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Шотландії проведе у червні

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Тим часом Динамо та Шахтар вирушили у благодійний тур Європою. Команди проведуть серію товариських поєдинків, а дохід з ігор буде надіслано на благо армії та гуманітарні потреби українців.