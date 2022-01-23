23 січня 16:00
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30
Герта --
Баварія --
23 січня 18:30
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 🚁 ФРН зброя для Києва 💥 Телефонні терористи

Челсі

18:30

Тоттенгем Хотспур

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Челсі – Тоттенгем: онлайн лондонського дербі у чемпіонаті Англії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 січня, 12:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У неділю, 23 січня, пройде центральний матч 23 туру чемпіонату Англії: на стадіоні "Стемфорд Брідж" відбудеться лондонське дербі між Челсі і Тоттенгемом. Стежте за матчем за допомогою нашої текстової трансляції

Поєдинок Челсі – Тоттенхем розпочнеться о 18:30 за київським часом. Ми проведемо зустрічі з описом усіх ключових моментів.

Трансляція матчу
дивiться на olltv
Дивитися

ОНЛАЙН ЧЕЛСІ – ТОТТЕНХЕМ

Дербі між Челсі та Тоттенхемом є другим за значимістю в Лондоні після протистояння Челсі з Арсеналом. Ворожнеча між клубами загострилася після матчу у сезоні 2015/2016 років.

Також градус перед матчем підігріває той факт, що раніше нинішній наставник Антоні Конте раніше тренував Челсі та залишив команду не зовсім мирним способом.

Антоні Конте зіграє проти своєї колишньої команди
Антоні Конте зіграє проти своєї колишньої команди / Фото: Reuters

Турнірне становище

Челсі йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Лондонці всього на один бал відстають від Ліверпуля, що йде другим, але має в активі на два матчі більше.

Тоттенхем йде шостим, але в активі лише 19 матчів. І відставання від того ж Челсі складає вісім балів, тому "шпори" ще можуть поправити своє становище, якщо візьмуть очки у перенесених матчах.

Форма команд

Незважаючи на те, що Томаса Тухеля було визнано найкращим тренером року, Челсі не може виграти в Прем'єр-лізі вже протягом чотирьох матчів.

Тоттенхем нещодавно програв Челсі у Кубку ліги, а ось у чемпіонаті "шпори" не програють з кінця жовтня, коли поступилися Манчестер Юнайтед (0:3). Тоді командою ще керував Ешпіріту Санто.

Котирування букмекерів

Аналітики впевнені, що сьогодні Челсі перерве свою невдалу серію: коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля – 1.78, на нічию – 3.65, на перемогу Тоттенхема – 5.00.

Де дивитись

Матч Челсі – Тоттенхем у прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 18:30.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Челсі

Сьогодні

18:30

Тоттенгем

1.73

3.90

4.90

Мілан

Сьогодні

21:45

Ювентус

2.70

3.20

2.80

Алавес

Сьогодні

22:00

Барселона

5.20

3.95

1.70
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
535
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
483
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти