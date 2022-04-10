Битва за чемпіонство! Онлайн матчу МанСіті – Ліверпуль

У турнірній таблиці команди поділяє лише одне очко. МанСіті лідирує, проте сьогоднішній поєдинок може ще крутіше загорнути чемпіонську інтригу

Не дарма чемпіон Англії вважається найкращим у світі. Битви за чемпіонство тут найнепередбачуваніші. Цього сезону претендента два – Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Сьогодні вони зустрінуться у Манчестері. У 31-му турі АПЛ. Початок поєдинку о 18:30.

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Стежте за онлайн-трансляцією матчу Ліверпуль Манчестер Сіті на нашому сайті.

Турнірні розклади

Обидва клуби зіграли 30 матчів із 38 можливих. У МанСіті – 73 очки, у Ліверпуля – 72. Перемога однієї з команд полегшить їй шлях до чемпіонського трофею.

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Історія протистояння

У чемпіонаті Англії команди зіграли 167 матчів. 45 разів виграв МанСіті, 43 – нічиї та 79 перемог Ліверпуля.

Свій останній матч у АПЛ клуби провели у жовтні. Нічия – 2:2.

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Титули

Ліверпуль 19 разів вигравав англійський чемпіонат:

1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/7 82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20.

У Манчестер Сіті всього сім титулів:

1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21.

Цитати тренерів

Пеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті:

"Ліверпуль – це чудовий суперник. Я неодноразово говорив про те, що думаю про команду Клоппа, як нею захоплююся. Юрген – найголовніший суперник у моїй тренерській кар'єрі".

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"Гвардіола – найкращий тренер у світі. Я думаю, ми всі погоджуємося з цим твердженням. Не розумію, як хтось може сумніватися в ньому. Думаю, це просто невдача, що Гвардіола ще не вигравав з МанСіті Лігу чемпіонів".

Хто фаворит

На перемогу МанСіті в цьому матчі можна поставити з коефіцієнтом – 2.07 . Нічия оцінюється в 3.65 . Перемога Ліверпуля – 3.60 .

Експерти прогнозують, що найвірогіднішим результатом зустрічі буде нічия з рахунком 1:1. Або мінімальна перемога Манчестер Сіті.

Де дивитись

В Україні у прямому ефірі матч чемпіонату Англії Манчестер Сіті – Ліверпуль буде доступний на телеканалі Setatna Sports.