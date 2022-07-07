Аж захотілося підтримати! Гаряча модель представила форму італійського клубу (фото)

Модель із Греції презентувала екіпірування для футбольної команди Венеція наступного сезону. Дивимося та насолоджуємося!

Теопісті Пурліотопулу презентувала форму Венеції

Незабаром у Європі стартує новий футбольний сезон. В Італії він почнеться пізніше за всіх з топ-ліг, у середині серпня. Те саме стосується й другого дивізіону.

У Серію В із еліти вилетів футбольний клуб Венеція. Втім, команда найчастіше радує вболівальників не так результатом, як анонсом форми на сезон. Минулого сезону її представила чарівна красуня.

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У цьому клуб вирішив не відходити від приємної традиції. Нове екіпірування Венеція презентувала грецька модель Теопісті Пурліотопулу. Складне прізвище, але це не головна риса дівчини!

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Форма виконана в чорному кольорі з червоними та зеленими лініями на рукавах. Клуб описав її як ідеальне поєднання традицій та сучасності, яке оновлює образ епохи 90-х років.

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До речі, Венеція вирішила змінити ще й логотип, віддавши перевагу мінімалізму та золотому кольору. Нагадаємо, що минулого сезону команда виявилася останньою в Серії А, відставши від рятівної зони на чотири бали.