Ахметов збереже футбол для України

Президент Шахтаря Рінат Ахметов вкладе 2 млн доларів у новий сезон розіграшу чемпіонату України з футболу та збереже донецький клуб для країни

Рінат Ахметов підтримає український футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

Інформагентство Associated Press присвятило статтю майбутньому українського футболу.

Видання зазначає, що історія донецького Шахтаря, який грав лише на виїзді з того часу, як у 2014 році розпочався конфлікт на Донбасі, а повне вторгнення Росії зупинило український футбол цього року, може бути унікальною для світового футболу.

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Видання наводить слова директора з футболу клубу – Даріо Срни, що Шахтар єдиний в історії футболу витримав такі випробування.

"Лояльність Срни пов'язана з особливими взаєминами із президентом Шахтаря мільярдером Рінатом Ахметовим. Йому також належить сталеливарний завод "Азовсталь" у Маріуполі, який є символом української непокори та російських бомбардувань", – пише AP.

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Коментуючи участь Ахметова у поточній складній ситуації, він зазначив: