Ахметов збереже футбол для України

Інформагентство Associated Press присвятило статтю майбутньому українського футболу.
Видання зазначає, що історія донецького Шахтаря, який грав лише на виїзді з того часу, як у 2014 році розпочався конфлікт на Донбасі, а повне вторгнення Росії зупинило український футбол цього року, може бути унікальною для світового футболу.
Видання наводить слова директора з футболу клубу – Даріо Срни, що Шахтар єдиний в історії футболу витримав такі випробування.
"Лояльність Срни пов'язана з особливими взаєминами із президентом Шахтаря мільярдером Рінатом Ахметовим.
Йому також належить сталеливарний завод "Азовсталь" у Маріуполі, який є символом української непокори та російських бомбардувань", – пише AP.
Коментуючи участь Ахметова у поточній складній ситуації, він зазначив:
"Ахметов – ключ до успіху Шахтаря. Він хлопець, який ніколи не здається. У важкі хвилини ти маєш допомагати іншим людям".