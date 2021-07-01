2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Шикарний готель збірної України в Римі: номера по 10 000, піано-бар і вид на собор Святого Петра

Олена Павлова Олена Павлова
1 липня, 12:31
Копіювати лінк
Команда Андрія Шевченка прилетіла в столиці Італії на матч 1/4 Євро-2020 проти Англії 3 липня і зупинила в апартаментах поруч зі знаменитим парком Вілла Боргезе
Готель збірної України в Римі
Готель збірної України в Римі / Фото: booking.com

Пізно увечері 30 червня збірна України прилетіла з Глазго до Риму, де 3 липня проведе поєдинок чвертьфіналу проти Англії. У столиці Італії наша команда зупинилася в п'ятизірковому готелі Parco dei Principi, обраному оргкомітетом Євро-2020 для учасників чемпіонату.

Читайте також: Україна вмирає на полі, але не здається: Світоліна черпає натхнення в команді Шеви

Спа-готель Parco dei Principi з панорамним видом на стародавнє місто розташований поруч зі знаменитим парком "Вілла Боргезе". Також за все в 5 хвилинах ходьби – картинна галерея Боргезе. У комплексі, який спроектував архітектор Джіо Понті, пропонують розкішні номери, безкоштовний спа-центр і 2 басейни.

Номери 5-зіркового спа-готелю Parco Dei Principi налічують зручну зону відпочинку. З більшості відкривається вид на пишні сади Вілла Боргезе і купол собору Святого Петра. Покращений двомісний номер в такому готелі в літній період без шикарного балкона і сніданку коштує близько 7 800 гривень за ніч, з балконом – 8 700. Зі сніданком і балконом – 10 000.

У ресторані високої кухні Pauline Borghese з видом на басейн і сад є літня тераса. У ресторані подають страви сучасної італійської кухні. Гості можуть спробувати закуски в барі біля басейну і замовити коктейлі в піано-барі.

Гостям пропонують спа-центр з критим басейном, фінською сауною, турецькою лазнею та безкоштовним тренажерним залом з обладнанням Technogym. У зоні релаксації подають трав'яні чаї.

Боротися з британцями команді Шевченко доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий Динамо вже пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Заряджайся енергією!
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти