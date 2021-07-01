Шикарний готель збірної України в Римі: номера по 10 000, піано-бар і вид на собор Святого Петра

Команда Андрія Шевченка прилетіла в столиці Італії на матч 1/4 Євро-2020 проти Англії 3 липня і зупинила в апартаментах поруч зі знаменитим парком Вілла Боргезе

Готель збірної України в Римі / Фото: booking.com

Пізно увечері 30 червня збірна України прилетіла з Глазго до Риму, де 3 липня проведе поєдинок чвертьфіналу проти Англії. У столиці Італії наша команда зупинилася в п'ятизірковому готелі Parco dei Principi, обраному оргкомітетом Євро-2020 для учасників чемпіонату.

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Спа-готель Parco dei Principi з панорамним видом на стародавнє місто розташований поруч зі знаменитим парком "Вілла Боргезе". Також за все в 5 хвилинах ходьби – картинна галерея Боргезе. У комплексі, який спроектував архітектор Джіо Понті, пропонують розкішні номери, безкоштовний спа-центр і 2 басейни.

Номери 5-зіркового спа-готелю Parco Dei Principi налічують зручну зону відпочинку. З більшості відкривається вид на пишні сади Вілла Боргезе і купол собору Святого Петра. Покращений двомісний номер в такому готелі в літній період без шикарного балкона і сніданку коштує близько 7 800 гривень за ніч, з балконом – 8 700. Зі сніданком і балконом – 10 000.

У ресторані високої кухні Pauline Borghese з видом на басейн і сад є літня тераса. У ресторані подають страви сучасної італійської кухні. Гості можуть спробувати закуски в барі біля басейну і замовити коктейлі в піано-барі.

Гостям пропонують спа-центр з критим басейном, фінською сауною, турецькою лазнею та безкоштовним тренажерним залом з обладнанням Technogym. У зоні релаксації подають трав'яні чаї.

Боротися з британцями команді Шевченко доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий Динамо вже пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.