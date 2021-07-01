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Чехія --
Данія --
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Україна --
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Україна вмирає на полі, але не здається: Світоліна черпає натхнення в команді Шеви

Олена Павлова Олена Павлова
1 липня, 11:33
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П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна порівняла нашу збірну з лаки-лузером і зазначила, що в поєдинку 1/8 фіналу Євро зі Швецією вона грала добре і зібрано
Еліна Світоліна порівняла збірну України з лаки-лузером
Еліна Світоліна порівняла збірну України з лаки-лузером / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги над бельгійкою Елісон ван Ейтванк на старті Вімблдону заявила, що надихнулася перемогою команди Андрія Шевченка у 1/8 фіналу Євро-2020. 29 червня в Глазго українці в додатковий час переграли Швецію – 2:1.

Читайте також: Як Україна готується до Англії: команда вже в Римі, де проведе матч 1/4 фіналу Євро

"Черпаю натхнення від неймовірної битви у виконанні збірної України вчора", – написала Світоліна в Instagram

"Це був дійсно приголомшливий матч, і я була дуже рада, побачити, як команда перемогла. Вийшло, що збірна України була як лаки-лузер, якщо висловлюватися тенісною мовою. Я чула, що після двох поразок було багато критики. Але ми використали цей шанс, і було дивно, наскільки команда грала добре і зібрано", – цитує Еліну БТУ

Радість Андрія Шевченка і Андрія Ярмоленка після голу Довбіка
Радість Андрія Шевченка і Андрія Ярмоленка після голу Довбіка / Фото: Reuters

"Думаю, зараз тиск буде на збірну Англії, тому що вони фаворити, а Україні нічого втрачати. Просто потрібно вийти на поле і показати все, що в наших силах. І ми це зробимо, тому що ми – збірна України. Ви знаєте, ми ніколи не здаємося, ми вмираємо на поле і показуємо все, на що здатні. Якщо мій матч буде йти в цей же час, то його будуть дивитися двоє людей. За ці два роки звикла, що уболівальників немає, мене цей варіант влаштує"

У другому колі Вімблдону Світоліна сьогодні зіграє з Магдою Лінетт (WTA 44) з Польщі. Еліна веде в статистиці особистих зустрічей 2:0.

Раніше Світоліна у Британії підтримала збірну України.

Еліна Світоліна у формі збірної України
Еліна Світоліна у формі збірної України / Фото: Facebook

Нагадаємо, що збірна України вже в Римі, де 3 липня проведе поєдинок чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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