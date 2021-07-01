Україна вмирає на полі, але не здається: Світоліна черпає натхнення в команді Шеви

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна порівняла нашу збірну з лаки-лузером і зазначила, що в поєдинку 1/8 фіналу Євро зі Швецією вона грала добре і зібрано

Еліна Світоліна порівняла збірну України з лаки-лузером / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги над бельгійкою Елісон ван Ейтванк на старті Вімблдону заявила, що надихнулася перемогою команди Андрія Шевченка у 1/8 фіналу Євро-2020. 29 червня в Глазго українці в додатковий час переграли Швецію – 2:1.

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"Черпаю натхнення від неймовірної битви у виконанні збірної України вчора", – написала Світоліна в Instagram

"Це був дійсно приголомшливий матч, і я була дуже рада, побачити, як команда перемогла. Вийшло, що збірна України була як лаки-лузер, якщо висловлюватися тенісною мовою. Я чула, що після двох поразок було багато критики. Але ми використали цей шанс, і було дивно, наскільки команда грала добре і зібрано", – цитує Еліну БТУ

Радість Андрія Шевченка і Андрія Ярмоленка після голу Довбіка / Фото: Reuters

"Думаю, зараз тиск буде на збірну Англії, тому що вони фаворити, а Україні нічого втрачати. Просто потрібно вийти на поле і показати все, що в наших силах. І ми це зробимо, тому що ми – збірна України. Ви знаєте, ми ніколи не здаємося, ми вмираємо на поле і показуємо все, на що здатні. Якщо мій матч буде йти в цей же час, то його будуть дивитися двоє людей. За ці два роки звикла, що уболівальників немає, мене цей варіант влаштує"

У другому колі Вімблдону Світоліна сьогодні зіграє з Магдою Лінетт (WTA 44) з Польщі. Еліна веде в статистиці особистих зустрічей 2:0.

Раніше Світоліна у Британії підтримала збірну України.

Еліна Світоліна у формі збірної України / Фото: Facebook

Нагадаємо, що збірна України вже в Римі, де 3 липня проведе поєдинок чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії.