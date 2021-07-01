2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Шикарный отель сборной Украины в Риме: номера по 10 000, пиано-бар и вид на собор Святого Петра

Елена Павлова Елена Павлова
1 июля, 12:31
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Команда Андрея Шевченко прилетела в столицу Италии на матч 1/4 Евро-2020 против Англии 3 июля и остановила в апартаментах рядом со знаменитым парком Вилла Боргезе
Отель сборной Украины в Риме
Отель сборной Украины в Риме / Фото: booking.com

Поздним вечером 30 июня сборная Украины прилетела из Глазго в Рим, где 3 июля проведет поединок четвертьфинала против Англии. В столице Италии наша команда остановилась в пятизвездочном отеле Parco dei Principi, выбранном оргкомитетом Евро-2020 для участников чемпионата.

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Спа-отель Parco dei Principi с панорамным видом на древний город расположен рядом со знаменитым парком "Вилла Боргезе". Также всего в 5 минутах ходьбы – картинная галерея Боргезе. В комплексе, который спроектировал архитектор Джио Понти, предлагают роскошные номера, бесплатный спа-центр и 2 бассейна.

Номера 5-звездочного спа-отеля Parco Dei Principi насчитывают удобную зону отдыха. Из большинства открывается вид на пышные сады Вилла Боргезе и купол собора Святого Петра. Улучшенный двухместный номер в таком отеле в летний период без шикарного балкона и завтрака стоит порядка 7 800 гривен за ночь, с балконом – 8 700. С завтраком и балконом – 10 000.

В ресторане высокой кухни Pauline Borghese с видом на бассейн и сад есть летняя терраса. В ресторане подают блюда современной итальянской кухни. Гости могут попробовать закуски в баре у бассейна и заказать коктейли в пиано-баре.

Гостям предлагают оздоровительный спа-центр с крытым бассейном, финской сауной, турецкой баней и бесплатным тренажерным залом с оборудованием Technogym. В зоне релаксации подают травяные чаи.

Бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий Динамо уже прошел обследование в Киеве – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Пятница, 2 июля
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Суббота, 3 июля
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