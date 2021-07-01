2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Євро-2020

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Як Україна готується до Англії: команда вже в Римі, де проведе матч 1/4 фіналу Євро

Олена Павлова Олена Павлова
1 липня, 10:06
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Після перемоги над Швецією в 1/8 чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка провела відновну тренування в Глазго і відправилася в столицю Італії
Збірна України прилетіла до Риму
Збірна України прилетіла до Риму / Фото: Reuters

Збірна України вже в Римі, де 3 липня проведе поєдинок чвертьфіналу проти Англії. На наступний день після історичної перемоги над Швецією в 1/8 Євро-2020 команда Шевченка провела відновну тренування в Глазго і відправилася в столицю Італії. Раніше Моурінью заявив, що Англія готова до наступного суперника і вийде в фінал .

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У Рим прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний і адміністративний персонал збірної України. Боротися з британцями команді Шевченко доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий Динамо вже пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

Швидко пройшовши паспортний контроль, "синьо-жовті" вирушили до готелю Parco dei Principi, дорога до якого зайняла трохи менше півгодини. П'ятизіркові апартаменти, обрані оргкомітетом Євро для учасників чемпіонату, розташовані поруч зі знаменитим парком "Вілла Боргезе".

Завершився день борної України – пізньою вечерею і відпочинком. Перше тренування в Римі напередодні чвертьфіналу з Англією підопічні Шевченка проведуть сьогодні ввечері. "Синьо-жовті" будуть готуватися на полях мультиспортивних центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онести.

Раніше ми також розповідали, як за Україну хворіли польські коментатори .

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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