Як Україна готується до Англії: команда вже в Римі, де проведе матч 1/4 фіналу Євро

Після перемоги над Швецією в 1/8 чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка провела відновну тренування в Глазго і відправилася в столицю Італії

Збірна України прилетіла до Риму / Фото: Reuters

Збірна України вже в Римі, де 3 липня проведе поєдинок чвертьфіналу проти Англії. На наступний день після історичної перемоги над Швецією в 1/8 Євро-2020 команда Шевченка провела відновну тренування в Глазго і відправилася в столицю Італії. Раніше Моурінью заявив, що Англія готова до наступного суперника і вийде в фінал .

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У Рим прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний і адміністративний персонал збірної України. Боротися з британцями команді Шевченко доведеться без травмованого Артема Бесєдіна. Нападаючий Динамо вже пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

Швидко пройшовши паспортний контроль, "синьо-жовті" вирушили до готелю Parco dei Principi, дорога до якого зайняла трохи менше півгодини. П'ятизіркові апартаменти, обрані оргкомітетом Євро для учасників чемпіонату, розташовані поруч зі знаменитим парком "Вілла Боргезе".

Завершився день борної України – пізньою вечерею і відпочинком. Перше тренування в Римі напередодні чвертьфіналу з Англією підопічні Шевченка проведуть сьогодні ввечері. "Синьо-жовті" будуть готуватися на полях мультиспортивних центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онести.

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