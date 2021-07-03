Україна – Англія: з'явилися стартові склади на матч 1/4 Євро-2020

Україна і Англія зустрінуться в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 в Римі. Матч розпочнеться о 22:00. Вже відомі стартові склади команд і прізвища гравців, які залишилися в запасі

Андрій Шевченко обрав стартовий склад / Фото: Reuters

Сьогодні в Римі збірна України побореться з Англією за путівку до півфіналу Євро-2020. Поєдинок відбудеться на "Стадіо Олімпіко" о 22:00. Онлайн Україна – Англія доступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео. А тим часом наставники команд оголосили стартові склади.

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У порівнянні з поєдинком зі Швецією у 1/8 фіналу (2:1) Андрій Шевченко зробив одну заміну – замість Тараса Степаненка вийде Віталій Миколенко. Знов не з'явиться в старті Руслан Маліновський.

Україна: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Миколенко, Зінченко, Караваєв, Матвієнко.

Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Миколенко, Зінченко, Караваєв, Матвієнко. Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Маліновський, Марлос, Макаренко, Циганков, Степаненко, Безус, Бесєдін, Тимчик, Довбик.

Англія: Пікфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлінг, Філліпс, Санчо, Маунт.

Пікфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлінг, Філліпс, Санчо, Маунт. Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Хендерсон, Рашфорд, Тріпп'єр, Мінгс, Коді, Калверт-Льюин, Фоден, Чілуелл, Беллінгем.

Раніше ми повідомляли, що Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у Англії тільки перший виїзд за турнір.

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

Віталій Кличко підтримав Шевченка і зазначив ключові моменти перемоги над Англією.

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