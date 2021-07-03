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Україна – Англія: з'явилися стартові склади на матч 1/4 Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
3 липня, 21:03
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Україна і Англія зустрінуться в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 в Римі. Матч розпочнеться о 22:00. Вже відомі стартові склади команд і прізвища гравців, які залишилися в запасі
Андрій Шевченко обрав стартовий склад
Андрій Шевченко обрав стартовий склад / Фото: Reuters

Сьогодні в Римі збірна України побореться з Англією за путівку до півфіналу Євро-2020. Поєдинок відбудеться на "Стадіо Олімпіко" о 22:00. Онлайн Україна – Англія доступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео. А тим часом наставники команд оголосили стартові склади.

Читайте також: Стрім матчу Україна – Англія. Дивимося гру Євро-2020 разом

У порівнянні з поєдинком зі Швецією у 1/8 фіналу (2:1) Андрій Шевченко зробив одну заміну – замість Тараса Степаненка вийде Віталій Миколенко. Знов не з'явиться в старті Руслан Маліновський.

  • Україна: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Миколенко, Зінченко, Караваєв, Матвієнко.
  • Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Маліновський, Марлос, Макаренко, Циганков, Степаненко, Безус, Бесєдін, Тимчик, Довбик.

  • Англія: Пікфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлінг, Філліпс, Санчо, Маунт.
  • Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Хендерсон, Рашфорд, Тріпп'єр, Мінгс, Коді, Калверт-Льюин, Фоден, Чілуелл, Беллінгем.

Раніше ми повідомляли, що Україна налітала 9 000 км на Євро-2020, у Англії тільки перший виїзд за турнір.

А Бущан зробив гучну заяву перед матчем з британцями. Україна на цьому чемпіонаті ще не награлася.

Віталій Кличко підтримав Шевченка і зазначив ключові моменти перемоги над Англією.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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