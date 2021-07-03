Украина – Англия: появились стартовые составы на матч 1/4 Евро-2020

Украина и Англия встретятся в матче 1/4 финала Евро-2020 в Риме. Матч начнется в 22:00. Стали известны стартовые составы команд и фамилии игроков, оставшихся в запасе

Андрей Шевченко выбрал стартовый состав / Фото: Reuters

Сегодня в Риме сборная Украины поборется с Англией за путевку в полуфинал Евро-2020. Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в 22:00. Онлайн Украина – Англия доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео. А тем временем наставники команд огласили стартовые составы.

Читайте также: Стрим матча Украина – Англия. Смотрим игру Евро-2020 вместе

По сравнению с поединком со Швецией в 1/8 финала (2:1) Андрей Шевченко сделал одну замену – вместо Тараса Степаненко выйдет Виталий Миколенко. Снова не появится в старте Руслан Малиновский.

Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко. Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Степаненко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик.

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт. Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

Ранее мы сообщали, что Украина налетала 9 000 км на Евро-2020, у Англии только первый выезд за турнир.

А Бущан сделал громкое заявление перед матчем с британцами. Украина на этом чемпионате еще не наигралась.

Виталий Кличко поддержал Шевченко и отметил ключевые моменты победы над Англией.

Смотрите необычную озвучку мультфильма о казаках