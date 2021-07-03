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Евро-2020

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Украина – Англия: появились стартовые составы на матч 1/4 Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
3 июля, 21:03
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Украина и Англия встретятся в матче 1/4 финала Евро-2020 в Риме. Матч начнется в 22:00. Стали известны стартовые составы команд и фамилии игроков, оставшихся в запасе
Андрей Шевченко выбрал стартовый состав
Андрей Шевченко выбрал стартовый состав / Фото: Reuters

Сегодня в Риме сборная Украины поборется с Англией за путевку в полуфинал Евро-2020. Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в 22:00. Онлайн Украина – Англия доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео. А тем временем наставники команд огласили стартовые составы.

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По сравнению с поединком со Швецией в 1/8 финала (2:1) Андрей Шевченко сделал одну замену – вместо Тараса Степаненко выйдет Виталий Миколенко. Снова не появится в старте Руслан Малиновский.

  • Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.
  • Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Степаненко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик.

  • Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.
  • Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Калверт-Льюин, Фоден, Чилуэлл, Беллингем.

Ранее мы сообщали, что Украина налетала 9 000 км на Евро-2020, у Англии только первый выезд за турнир.

А Бущан сделал громкое заявление перед матчем с британцами. Украина на этом чемпионате еще не наигралась.

Виталий Кличко поддержал Шевченко и отметил ключевые моменты победы над Англией.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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