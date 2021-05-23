Так Шеву ще не називали. Нове прізвисько від Леоненка

Колишній одноклубник за Динамо Віктор Леоненко через ситуацію з травмою Віталія Буяльського назвав Андрія Шевченка Рентгеном. Які ще прізвиська у тренера збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Колишній партнер Андрія Шевченка за київським Динамо Віктор Леоненко придумав йому нове прізвисько після того, як покинув розташування збірної і втратив шанси зіграти на Євро Віталій Буяльський, якого раніше не викликав Шева.

Україна – Бахрейн: онлайн-трансляція першого спарингу перед Євро-2020

"Я вже дав Андрію Шевченку прізвисько – Рентген. Він знав, що у Буяльського тріщина. Тому не викликав до збірної України", – з іронією сказав Леоненко в ефірі програми Великий футбол

Віктор Леоненко / Фото: Сегодня|Спорт

Відзначимо, що раніше за Андрієм Шевченком закріпилися прізвиська Цар, Диявол зі Сходу. Але було ще одне, про яке мало хто знає, – Скарбничка.

Україна – Бахрейн: де дивитися товариський матч збірної перед Євро