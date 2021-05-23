Так Шеву ще не називали. Нове прізвисько від Леоненка

Колишній партнер Андрія Шевченка за київським Динамо Віктор Леоненко придумав йому нове прізвисько після того, як покинув розташування збірної і втратив шанси зіграти на Євро Віталій Буяльський, якого раніше не викликав Шева.
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"Я вже дав Андрію Шевченку прізвисько – Рентген. Він знав, що у Буяльського тріщина. Тому не викликав до збірної України", – з іронією сказав Леоненко в ефірі програми Великий футбол
Відзначимо, що раніше за Андрієм Шевченком закріпилися прізвиська Цар, Диявол зі Сходу. Але було ще одне, про яке мало хто знає, – Скарбничка.
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"Одного разу на тренуванні в Динамо ще молодий Андрій Шевченко поліз головою в боротьбу за м'яч із захисником і отримав бутсою по лобі, – розповідав "Сьогодні" багаторічний адміністратор Динамо Олександр Чубаров. – Відразу у нього з'явилося яскраве садно від шипів. І Юрій Максимов закричав Шеві: "Скарбничко, віддай пас, не водись з м'ячем".