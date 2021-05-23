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Так Шеву ще не називали. Нове прізвисько від Леоненка

Олег Люлька Олег Люлька
23 травня, 20:58
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Колишній одноклубник за Динамо Віктор Леоненко через ситуацію з травмою Віталія Буяльського назвав Андрія Шевченка Рентгеном. Які ще прізвиська у тренера збірної
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Колишній партнер Андрія Шевченка за київським Динамо Віктор Леоненко придумав йому нове прізвисько після того, як покинув розташування збірної і втратив шанси зіграти на Євро Віталій Буяльський, якого раніше не викликав Шева.

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"Я вже дав Андрію Шевченку прізвисько – Рентген. Він знав, що у Буяльського тріщина. Тому не викликав до збірної України", – з іронією сказав Леоненко в ефірі програми Великий футбол

Віктор Леоненко
Віктор Леоненко / Фото: Сегодня|Спорт

Відзначимо, що раніше за Андрієм Шевченком закріпилися прізвиська Цар, Диявол зі Сходу. Але було ще одне, про яке мало хто знає, – Скарбничка.

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"Одного разу на тренуванні в Динамо ще молодий Андрій Шевченко поліз головою в боротьбу за м'яч із захисником і отримав бутсою по лобі, – розповідав "Сьогодні" багаторічний адміністратор Динамо Олександр Чубаров. – Відразу у нього з'явилося яскраве садно від шипів. І Юрій Максимов закричав Шеві: "Скарбничко, віддай пас, не водись з м'ячем".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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