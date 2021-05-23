Рятувати буде Трубін, забивати – Бєсєдін: склад України на Бахрейн

Дивіться, які гравці виходить в складі національної збірної України на перший товариський матч перед фінальною частиною чемпіонату Європи

Футболісти національної збірної України / Фото: УАФ

Сьогодні в матчі проти Бахрейну, який стане першим спарингом України перед фінальною частиною Євро, охороняти ворота "синьо-жовтих" буде голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін, а на голи в ворота суперників буде націлений динамівець Артем Бєсєдін. Дивитися Україна – Бахрейн можна в трансляції на нашому сайті.

Україна – Бахрейн: де дивитися товариський матч збірної перед Євро

Стартовий склад збірної України: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Зубков, Марлос, Бєсєдін

Запасні: Бущан, Пятов, Попов, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Лєднєв, Бондаренко, Судаков, Циганков, Довбик

Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Артем Бєсєдін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Контрольна зустріч на харківському стадіоні "Металіст" розпочнеться о 21.00.