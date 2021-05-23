Шева забив Бущану п'ять пенальті, але дав маху з "панєнкою" (відео)

Тренер збірної України перед грою з Бахрейном протестував вміння динамівця Георгія Бущана парирувати 11-метрові – все завершилося епічним фейлом Шеви

Андрій Шевченко і Георгій Бущан / Фото: УАФ

У день товариського матчу проти Бахрейну Андрій Шевченко вирішив перевірити, чи вміє Георгій Бущан брати пенальті. Експеримент завершився епічним фейлом у виконанні володаря "Золотого м'яча"-2004. Онлайн Україна – Бахрейн доступний на нашому сайті.

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П'ять поспіль 11-тиметрових від головного тренера української збірної голкіпер Динамо пропустив без варіантів. Шева незмінно бив низом впритул то з однією штангою, то з іншою.

А ось шостий удар від Андрія Шевченка Георгій Бущан узяв. Це була "панєнка" по центру воріт.

"Ну от і все!" – сказав, піймавши м'яч, Бущан

"Ти знав, що я буду так бити?" – запитав Шевченко

"Ну, звісно!" – відповів Георгій

Відео розборок з "позначки" опублікував канал Do Best.

Відзначимо, що стиль пробиття "панєнки" названий на честь відомого футболіста Антоніна Панєнки. У фіналі чемпіонату Європи-1976 між Чехословаччиною та ФРН Антонін у такий спосіб реалізував вирішальний 11-метровий удар і приніс Чехословаччині золоті медалі.

В Україні "панєнка" стала популярною після ЧС-2006. В 1/8 фіналу Артем Мілевський таким ударом реалізував пенальті в післяматчевій серії зі Швейцарією, змусивши посивіти половину уболівальників "синьо-жовтих".

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