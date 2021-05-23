Так Шеву еще не называли. Новое прозвище от Леоненко

Бывший партнер Андрея Шевченко по киевскому Динамо Виктор Леоненко придумал ему новое прозвище после того, как покинул расположение сборной и потерял шансы сыграть на Евро Виталий Буяльский, ранее не вызывавшийся Шевой.
Украина – Бахрейн: онлайн-трансляция первого спарринга перед Евро-2020
"Я уже дал Андрею Шевченко кличку – Рентген. Он знал, что у Буяльского трещина. Поэтому не вызывал в сборную Украины", – с иронией сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол
Отметим, что ранее за Андреем Шевченко закрепились прозвища Царь, Дьявол с Востока. Но было еще одно, о котором немногие знают, – Копилка.
Украина – Бахрейн: где смотреть товарищеский матч сборной перед Евро
"Однажды на тренировке в Динамо еще молодой Андрей Шевченко полез головой в борьбу за мяч с защитником и получил бутсой по лбу, – рассказывал "Сегодня" многолетний администратор Динамо Александр Чубаров. – Сразу у него появилась яркая ссадина от шипов. И Юрий Максимов закричал Шеве: "Копилка, отдай пас, не водись".