Перевершуємо Україну фізично: тренер Швеції знає, як пройти до 1/4 Євро-2020

Тренер збірної Швеції Янне Андерссон напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з Україною відзначив небезпечні удари Ярмоленка і Малиновського, який виступає в Аталанті

Янне Андерссон зі своїми гравцями / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з Україною заявив, що встиг добре вивчити команду Андрія Шевченка і знає, за рахунок чого її обіграти. Поєдинок в Глазго відбудеться 29 червня. Раніше лідер Швеції дав оцінку збірної України.

"Ми добре вивчили збірну України і, сподіваюся, завтра отримаємо з цього дивіденди. Ми повинні скористатися фізичною перевагою над нашим суперником. Так, на груповому етапі ми не забили жодного м'яча після розіграшів стандартних положень. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться", – цитує Андерссона УАФ

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Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної / Фото: УАФ

"Збірна України? У неї є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Малиновський, який виступає в Аталанті. У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців"

Раніше ми повідомляли, що шведські вболівальники не вважають команду Шевченка небезпечною.

А Шевченко дав сміливу обіцянку перед Швецією.

Відзначимо, що переможець вівторкового матчу Україна – Швеція у 1/4 фіналу Євро зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

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