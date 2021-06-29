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Перевершуємо Україну фізично: тренер Швеції знає, як пройти до 1/4 Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 00:43
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Тренер збірної Швеції Янне Андерссон напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з Україною відзначив небезпечні удари Ярмоленка і Малиновського, який виступає в Аталанті
Янне Андерссон зі своїми гравцями
Янне Андерссон зі своїми гравцями / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 з Україною заявив, що встиг добре вивчити команду Андрія Шевченка і знає, за рахунок чого її обіграти. Поєдинок в Глазго відбудеться 29 червня. Раніше лідер Швеції дав оцінку збірної України.

"Ми добре вивчили збірну України і, сподіваюся, завтра отримаємо з цього дивіденди. Ми повинні скористатися фізичною перевагою над нашим суперником. Так, на груповому етапі ми не забили жодного м'яча після розіграшів стандартних положень. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться", – цитує Андерссона УАФ

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Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної
Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної / Фото: УАФ

"Збірна України? У неї є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Малиновський, який виступає в Аталанті. У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців"

Раніше ми повідомляли, що шведські вболівальники не вважають команду Шевченка небезпечною.

А Шевченко дав сміливу обіцянку перед Швецією.

Відзначимо, що переможець вівторкового матчу Україна – Швеція у 1/4 фіналу Євро зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

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#
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І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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