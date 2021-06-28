"На Євро можна влаштувати своє майбутнє": Зінченко знає, як пройти Швецію

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко заявив, що в матчі 1/8 фіналу проти шведів нашій команді потрібно грати компактно, дотримуючись дистанції

Олександр Зінченко на Євро грає у кожному матчі / Фото: REUTERS

Уже завтра в Глазго збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Напередодні поєдинку півзахисник української команди Олександр Зінченко назвав сильні місця суперника.

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"Зі збірною Швеції нам потрібно зіграти компактно, єдиним блоком, тримати дистанцію між собою, і у нас повинно вийти все. На цьому Євро шведи показують, як вони грають цілісно, компактно, як єдиний блок. У кожній лінії є хороші гравці.

Форсберг – кращий бомбардир збірної Швеції на цьому турнірі. У лінії оборони досить досвідчені футболісти. Збірна Швеції – найстарша команда на Євро, вони мають зіграність між собою і розуміють, що можуть вимагати одне від одного, відчувають одне одного на полі.

Нападник Ісак зараз в хорошій формі, він демонстрував хороший футбол в Іспанії, тому він зараз на слуху, він прекрасно розуміє і наші гравці в команді розуміють, що завдяки таким турнірам ти можеш показати себе, проявити свої найкращі якості і влаштувати своє майбутнє , – сказав Зінченко.

До речі, Андрій Шевченко вважає, що головне завдання збірна України на чемпіонаті Європи вже виконала.