Перед битвою з Англією Шевченко показав команді арену гладіаторів

Головний тренер національної команди щасливий повернутися в Рим і очікує в суботу позитивних емоцій на Олімпійському стадіоні

Українські футболісти на екскурсії в Римі

Вже завтра збірна України вперше в своїй історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи. Наша команда в Римі зустрінеться зі збірною Англії.

За добу до гри футболісти прогулялися італійської столицею. Про екскурсію в соцмережах розповів головний тренер Андрій Шевченко. Він запостив в Instagram фото на тлі Колізею.

"Щасливий повернутися в Рим і зіграти в чвертьфіналі на Олімпійському стадіоні... Це будуть великі емоції!", – підписав знімки Шевченко.

А Андрій П'ятов зібрав всіх воротарів разом.

Що ж, нашій команді і правда потрібно буде стати гладіаторами в суботу, щоб перемогти "левів", як ще називають збірну Англії.

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться два поєдинки 1/4 фіналу Євро-2020: