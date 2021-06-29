Ненудний гороскоп на 29 червня: Водолія чекає вечірка, а Левам зірки гарантують видовище

Астрологічний і спортивний прогноз на вівторок, 29 червня, для всіх знаків зодіаку. Сьогодні, після низки вихідних, прийшла пора з'явитися на роботі, а збірній України – на футбольному полі

Гороскоп на сьогодні, 29 червня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Сьогодні, в перший робочий день другого дня тижня, нас чекають нові битви на Євро-2020. Розійтися з миром не вийде, а вийде так, що учасників футбольних битв розсудить свисток футбольного арбітра.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Для Овнів сьогодні відкриті всі можливості для високої творчості. Особливо в кулінарній сфері. Експериментуйте сміливо, ваша духовка на кухні витримувала і не такі випробування!

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні один з легких і безтурботних днів. Вас минуть душевні страждання на роботі, і адаптація після низки вихідних пройде майже непомітно в розмовах з колегами про вечірній матч Україна – Швеція.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Хороший день планувати подорож. Проблема з грошовими знаками. Корисно зайнятися планерним спортом. З висоти, в висхідних потоках і променях Сонця краще видно, як поліпшити фінансове становище. Ввечері хороша новина – повернуть борг. І збірна України на Євро буде виглядати що треба!

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні до ваших порад будуть прислухатися з винятковою повагою. У вас на роботі прекрасно розуміють, що правильна порада в потрібний час як хороший пас у футболі – не пропадає дарма.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні для Лева не кращий день для інвестицій і спекуляцій. Краще зосередитися на футболі – два матчі Євро на ТБ!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Сьогодні ви переповнені цікавістю до життя. Ваші комунікативні та творчі здібності на висоті! Пік інтелектуальної творчості ввечері, за часом збігається з грою збірної України зі Швецією. Цікаво буде розвинути думку, що ж там такого не поділили жовто-сині і синьо-жовті між собою?

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Незважаючи на перший робочий день, сьогодні ви будете сповнені радості, ентузіазму та бадьорості. День пройде під знаком очікування українського чуда на Євро.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні велика ймовірність несподівано зустріти старого товариша. Приємно буде потеревенити про шкільні дні, про те, що пора б кинути курити, і, звичайно ж, про високий потенціал збірної України на європейській арені.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Якщо вас сьогодні попросять завоювати світ – не погоджуйтеся! Це справа клопітка, можна не встигнути до початку трансляцій.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Довгий час очікування доброї новини в два тайми по 45 хвилин закінчиться після завершення матчу Україна – Швеція. Це допоможе вам прийняти нові правильні рішення на майбутнє.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні засяють ваші найкращі якості! Хаос, що спричинила збірна Чехії в турнірній сітці Євро, продовжить збірна України. Ви успішно завершите день, а ближче до вечора, хто б сумнівався – вечірка!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні ви щедрі і спокійні. Навіть якщо ваші витрати виявляться вищими за можливості вашого гаманця плюс гаманця супутника по життю – не біда. Емоції від футболу компенсують фінансові витрати!

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокації для фотосесій.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: