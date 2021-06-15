Дідівщина на Євро в збірній Німеччини: молодим дають щигля

Досвідчені Томас Мюллер і Серж Гнабрі знайшли привід пожартувати над дебютантом чемпіонатів Європи Джамалом Мусіалою перед матчем з французами

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У вівторок увечері в Мюнхені пройде поєдинок двох грандів не тільки європейського, а й світового футболу. На нашому сайті стартувала онлайн-трансляція матчу Франція – Німеччина.

Напередодні зустрічі із чинними чемпіонами світу настрій у німецькій команді панує веселий. Футболісти знаходять привід для різноманітних ігор. Партнери по Баварії Томас Мюллер, Серж Гнабрі та Джамал Мусіала, мабуть, на щось заклалися. В результаті старші товариші обхитрили 18-річного хлопця і надавали йому щиглів. Що і зафіксували камери.

Популярний інтернет-паблік 433 показав розваги хлопців на тренуванні.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ НІМЕЧЧИНИ

31-річний Мюллер зіграв уже понад 100 матчів за Бундестім і забив 39 м'ячів. У 25-річного форварда Гнабрі – 16 голів у 22 матчах. А атакувальний півзахисник Мусіала поки що з'явився лише в трьох іграх національної команди.

У минулому сезоні юна зірка Баварії Мусіала став наймолодшим автором гола в Бундеслізі.

Ще в групі F виступають збірні Угорщини та Португалії.

Дивіться, як німці познущалися над латвійцями в контрольному матчі: