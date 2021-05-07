Справедливе видалення гравця Динамо: суддівський розбір від Метревелі

Михайло Метревелі

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Спорт Сегодня продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі, всі спірні момент 22-го туру української Прем'єр-ліги – у фокусі відомого футбольного експерта.

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Михайла Метревелі:

" Передостанній тур УПЛ не була багата суддівськими помилками або важкими рішеннями. Два найскладніших матчу пройшли в середу: Динамо зіграло внічию з Маріуполем, а Зоря обіграла Дніпро-1. У першій грі червоне світло перед собою побачив гравець киян Де Піна. Рішення арбітра було справедливим, враховуючи можливість нанесення травми гравцю азовців. У матчі в Дніпрі гол був забитий з вірно призначеного за допомогою VAR пенальті "

Динамо – Маріуполь (0: 0)

арбітр: Андрій Коваленко.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. VAR на матчі не працював.

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Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 34-й хвилині Де Піна впав у штрафному після підкату Танковського. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Гравець Маріуполя чисто зіграв в м'яч і лише потім за інерцією вдарив суперника по ногах.

На 51-й хвилині Де Піна стрибнув в небезпечний підкат і врізався в ноги Горбунову. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві Динамо другу жовту картку. Це вірне рішення. Де Піна зіграв нерозумно і безвідповідально. Він міг завдати своєму суперникові травму, так що це могла бути навіть пряма червона картка.

оцінка: 8 балів з 10-ти.

Динамо vs Маріуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

Дніпро-1 – Зоря (0: 1)

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арбітр: Дмитро Крівушкін.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить часто фолили. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 67-й хвилині Ігнатенко прямою ногою влетів в стопу Леовіжілдо. Арбітр показав гравцеві Дніпро-1 жовту картку, але після перегляду VAR змінив своє рішення і показав червону. З таким вердиктом арбітра можна погодитися. Жуніньо просто пощастило, що удар Ігнатенко прийшовся по дотичній. Інакше все могло закінчитися переломом. Видалення справедливе.

На 77-й хвилині Назарин впав у штрафному після боротьби з Тейлором. Арбітр дав продовжити гру, але після перегляду VAR змінив рішення і призначив пенальті у ворота Дніпро-1. Це вірне рішення. Тейлор вдарив свого опонента ззаду по нозі навіть не раз, а двічі – по стопі і по гомілці. Справедливий пенальті.

оцінка: 8 балів з 10-ти.

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Дніпро-1 – Зоря / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Ворскла – Десна (1: 1)

арбітр: Катерина Монзуль.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 49-й хвилині м'яч у штрафний Десни потрапив в руку Єрмакову. Арбітр вислухала підказку асистента VAR і дала продовжити гру. Це вірне рішення. Рука Єрмакова була в природному положенні, м'яч відскочив рикошетом від газону, і дотик руки не привело до зміни траєкторії польоту м'яча. Це випадкове потрапляння, яке не можна трактувати, як гру рукою.

Ворскла – Десна / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

На 75-й хвилині Скляр забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і не зарахувала взяття воріт. Асистент VAR підтвердив її рішення. Арбітри мали рацію в цьому епізоді. У момент передачі нога Скляра була ближче до воріт, ніж останній захисник Десни. Це офсайд.

На 86-й хвилині Якубу перед штрафним вдарив по ногах Картушова і зірвав небезпечну атаку. Арбітр зафіксував фол і показала гравцеві Ворскли другу жовту картку. Це вірне рішення. Контакт був мінімальним, але на такій швидкості цього вистачило, щоб збити гравця Десни. Заслужена жовта картка. Також варто відзначити роботу арбітра, яка відразу помітила, що фол був до штрафної, незважаючи на те, що Картушов впав у штрафному.

оцінка: 8 балів з 10-ти.

Олександрія – Колос (0: 2)

арбітр: Олександр Шандор.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 41-й хвилині Ільїн впав у штрафному після підкату Стецькова. Арбітр зафіксував порушення і поставив пенальті в ворота Олександрії. Рішення неоднозначне і, скоріше, помилкове. Стецьків вдарив свого опонента по ногах, але спочатку зіграв в м'яч. З позиції арбітра розглянути це було важко, але повтори показали, що захисник Олександрії все ж таки дістався до м'яча.

оцінка: 7 балів з 10-ти.

Минай – Шахтар (0: 4)

арбітр: Володимир Новохатний.

Матч був легким для арбітражу. Команди грали без грубості і спірних епізодів. VAR на матчі не працював.

У матчі не було епізодів, які потребують детального аналізу.

оцінка: 8 балів з 10-ти.

Рух – Олімпік (3: 0)

арбітр: Сергій Бойко.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Одна з команд багато фоліла і був неоднозначний епізод в середині першого тайму. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 23-й хвилині Климчук впав у штрафному після боротьби з Лебеденко. Арбітр зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Олімпіка. Складний епізод, але більше схоже на те, що арбітр прийняв правильне рішення. Один з повторів показав, що Лебеденко вдарив свого опонента по стопі. Удар не був навмисним, але завадив Клімчука вийти на оперативний простір.

Рух vs Олімпік / Фото: официальный сайт УПЛ

На 62-й хвилині Політило забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт, але після підказки від асистента VAR змінив рішення і зафіксував офсайд у Тейшейри. Це вірне рішення. На самому початку гольовий атаки Тейшейра дійсно заліз в невеликій офсайд.

оцінка: 8 балів з 10-ти.

Інгулець – Львів (1: 0)

арбітр: Микола Балакін.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 9-й хвилині Махмутович відмахнувся від Сітчінави. Арбітр не помітив цей епізод і дав продовжити гру. Це помилка. Захисник Львова повинен був отримати за свої дії жовту картку.

На 69-й хвилині Романчук в підкаті ззаду врізався в ноги Плохотнюк. Арбітр зафіксував фол, але обійшовся без попередження для гравця Львова. Це помилка. Романчук грав небезпечно і навіть не намагався зіграти в м'яч. Повинна була бути показана жовта картка.

оцінка: 7 балів з 10-ти.