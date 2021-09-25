Шахтар – Верес: де і коли дивитися матч УПЛ

Поєдинок донецької та рівненської команд в дев'ятому турі чемпіонату України буде показаний на ТБ і в інтернеті
Верес спробує відібрати очки у донеччан вперше за 28 років
У суботу, 25 вересня, на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться поєдинок 9-го туру УПЛ, в якому Шахтар прийме Верес. Початок зустрічі – о 17:00. Онлайн матчу Шахтар – Верес буде доступний на нашому сайті.
Де дивитися поєдинок Шахтар – Верес? Пряма трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі OLL.TV. Крім того, поєдинок можна буде подивитися у повторі в неділю:
- 02:20 на телеканалі Футбол 1
- 13:00 на телеканалі Футбол 2
- 23:30 на телеканалі Футбол 1
Шахтар проведе зустріч з Вересом напередодні важливих ігор в Лізі чемпіонів і чемпіонаті. Вже у вівторок підопічні Де Дзербі приймуть Інтер, а наступної неділі донеччани зіграють з Динамо в рамках УПЛ.
На цей момент "гірники" йдуть другими в чемпіонаті, відстаючи від киян на три бали. Тому вже через тиждень Шахтар отримає можливість наздогнати одвічного суперника. Та й гра в Лізі чемпіонів вкрай важлива після поразки від Шерифа в першому турі.
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Верес же вирівняв становище після невдалого старту сезону. В останніх чотирьох іграх рівненський клуб здобув три перемоги та зумів піднятися на 8 місце. Команду Вірта від єврокубкової зони відокремлює всього п'ять очок.
Юрій Вірт. Фото ФК "Шахтар"
Історія зустрічей. За всю історію Шахтар і Верес відіграли 11 офіційних поєдинків, з яких дев'ять виграли "гірники". Ще по одному поєдинку завершилися внічию і тріумфом рівненців. Правда, обидва цих матчі пройшли ще в далекому 1993 році.
Прогноз букмекерів. Беззаперечним фаворитом поєдинку є донецький Шахтар. Тріумф команди Роберто Де Дзербі оцінюється коефіцієнтом 1.20, тоді як на перемогу Вереса можна поставити за 16.00. Імовірність нічиї становить 6.50.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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