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П'ять голів у битві двох морів: дивіться, як Чорноморець обіграв Маріуполь

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 серпня, 22:39
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Лише в четвертому турі одеський клуб здобув першу перемогу в чемпіонаті України і залишив останнє місце в турнірній таблиці УПЛ
Одесити беруть перші три очки
Одесити беруть перші три очки / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Сьогодні в четвертому турі української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на виїзді обіграв Маріуполь в морському дербі – Чорне проти Азовського.

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Матч видався дуже бойовим, глядачі побачили п'ять голів, два пенальті, багато боротьби і моментів. Одеситам вдалося забити на один гол більше ніж суперник і здобути першу перемогу в нинішньому сезоні.

Маріуполь – Чорноморець – 2:3

Голи: Кулаков (13), Мишньов (82, пен.) – Михайленко (17), Авагімян (46), Путря (55, пен.)

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Мампассі, Чоботенко, Кащук (В'юнник, 63), Клименко (Микицей, 46), Микитишин (Топалов, 46), Хромей (Петерман, 46), Мишньов, Очеретько (Шостак, 7), Кулаков.

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Чорноморець: Кучерук, Кузик, Дубко, Кадір, Путря, Михайленко (Кравченко, 73), Білошевський (Вачіберадзе, 46), Авагімян (Брагар, 73), Бугай (Ванат, 66), Цітаішвілі (Тлумак, 87), Ісаєнко.

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8:3
9
4
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4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
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5
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Зоря
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4
10
Минай
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Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
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2
14
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4
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2
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