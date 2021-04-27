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Луческу зробив заяву щодо завершення кар'єри

27 квітня, 12:32

Олег Люлька Олег Люлька

Наставник Динамо дав зрозуміти, що готовий працювати тренером до кінця свого життя – емоційні слова румунського фахівця після здобуття чемпіонства

Луческу і Динамо

Луческу і Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

75-річний коуч Динамо Мірча Луческу, який привів киян до першого за п'ять років титулу чемпіонів України, розповів про свої відчуття, коли гравці шість разів підкидали його в роздягальні, а також висловився на тему можливого завершення тренерської кар'єри.

"Коли гравці підкидали мене в роздягальні, я молився, щоб повернутися цілим і неушкодженим на землю. Це незабутні моменти. І коли я підняв трофей – що за чудове відчуття. Я повернувся заради цього. Після кар'єри – це єдине, що запам'ятається, труднощі тьмяніють", – заявив Луческу

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Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На питання gsp.ro, – "Коли ви завершите кар'єру?" – Мірча відповів: "Якщо пристрасть та ентузіазм залишаться на колишньому рівні, то ніколи".

"Я можу залишатися подалі від тиску, але не можу жити спокійно. Такий я. Я можу тренувати в Румунії, але я потребую суперництва на найвищому рівні. Дехто вже вважає мене легендою, але я не згоден. Не хочу бути легендою, я хочу жити", – додав румунський тренер Динамо

Мірча Луческу
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Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Раніше ми писали, скільки Луческу заробив для киян. Виграш чемпіонства і здобуття прямої путівки в груповий турнір ЛЧ-2021/22 принесуть Динамо не менше 32 млн євро від УЄФА, це понад мільярд гривень.

Також ми розповідали, що Суркіс зробив заяву про майбутнє Луческу. За словами президента Динамо, після здобутого чемпіонства 75-річний румунський тренер залишиться в київському клубі, "щоб замахнутися на щось у Європі".

Контракт Луческу з Динамо закінчується за рік, при цьому передбачена опція продовження.

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