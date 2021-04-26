Усик відреагував на річницю трагедії в Чорнобилі

Олександр Усик / Фото: Instagram
Сьогодні – 35 років з дня трагедії в Чорнобилі. Своїми думками з цього приводу поділилися багато відомих персон, в тому числі – спортсмени. Знаменитий український боксер Олександр Усик теж вважав за потрібне висловити свою думку.
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На своїй сторінці в Instagram 34-річний уродженець Криму розмістив пост з фотографією атомної станції, датою трагедії і свічкою, таким чином вшанувавши пам'ять жертв.
Вашій увазі – віртуальний гід по Чорнобилю.
Також Усик привітав з перемогою в чемпіонаті України з футболу київське Динамо. Відомо, що боксер не раз відвідував матчі на НСК "Олімпійський".
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Нещодавно Усик похвалився м'язами і новим вагою: "Ви як, народе?"
Напередодні ж боксер привітав всіх православних з вербною неділею.
Дивіться, як футболіст Євген Селезньов займається з Олександром Усиком:
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