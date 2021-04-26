Усик відреагував на річницю трагедії в Чорнобилі

Український боксер в соцмережах розмістив фотографію ЧАЕС зі свічкою в знак пам'яті жертв катастрофи. Також він привітав Динамо з чемпіонством

Олександр Усик / Фото: Instagram

Сьогодні – 35 років з дня трагедії в Чорнобилі. Своїми думками з цього приводу поділилися багато відомих персон, в тому числі – спортсмени. Знаменитий український боксер Олександр Усик теж вважав за потрібне висловити свою думку.

Реклама

Читайте також: як на матчі Динамо весь СРСР дізнався про трагедію в Чорнобилі – спогади коментатора.

На своїй сторінці в Instagram 34-річний уродженець Криму розмістив пост з фотографією атомної станції, датою трагедії і свічкою, таким чином вшанувавши пам'ять жертв.

Вашій увазі – віртуальний гід по Чорнобилю.

Реклама

Також Усик привітав з перемогою в чемпіонаті України з футболу київське Динамо. Відомо, що боксер не раз відвідував матчі на НСК "Олімпійський".

Нещодавно Усик похвалився м'язами і новим вагою: "Ви як, народе?"

Напередодні ж боксер привітав всіх православних з вербною неділею.

Реклама

Дивіться, як футболіст Євген Селезньов займається з Олександром Усиком:

Тренування Селезньова в фітнес-клубі

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама